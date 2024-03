Ці винищувачі домінували в небесах і ефективно вирішували стратегічні завдання своїх країн. Серед них F-15, Me 262 і багато інших літаків усіх часів і народів. Професор Роберт Фарлі склав свій список на основі трьох ключових критеріїв.

Фокус переклав статтю Роберта Фарлі про найкращі винищувачі в історії авіації.

Коротке пояснення: під час оцінювання винищувачів враховуються їхній стратегічний вплив, надійність, вартість і бойова ефективність.

Spad S.XIII досягнув успіху в Першій світовій війні завдяки чудовим бойовим можливостям і простоті виробництва.

F6F Hellcat, який зіграв важливу роль на Тихоокеанському театрі Другої світової війни, продемонстрував дивовижну надійність і боєздатність.

Me-262 "Ластівка", перший введений в експлуатацію реактивний винищувач, чинив серйозний опір бомбардувальникам союзників у Другій світовій війні, але був прийнятий на озброєння занадто пізно.

МіГ-21 "Донна риба" вирізняється своєю доступністю, простотою використання і широким розповсюдженням, ставши свого роду небесним АК-47.

І, нарешті, F-15 Eagle, представлений 1976 року, залишається, мабуть, найкращим винищувачем з урахуванням вартості та демонструючи неперевершені всебічні можливості впродовж десятиліть.

Ці літаки не тільки панували в небесах, а й ефективно вирішували стратегічні завдання своїх країн.

f-15 ex eagle ii Фото: US Air Force

5 найвидатніших винищувачів усіх часів: професор університету робить свій вибір

Як же визначити п'ять найвидатніших винищувачів усіх часів? Як і у випадку з танками, автомобілями або рок-гітаристами, відповідь незмінно залежить від критеріїв. Існує не так багато послідовних критеріїв, які дозволили би віднести і Т-34, і Тигр-II до числа найвидатніших танків. Я знаю, на якому з них я хотів би опинитися в бою, але я також розумію, що це не найкращий спосіб відповісти на запитання. Так само я б із задоволенням щоранку їздив на роботу на Porsche 959, але все ж не наважився би поставити його вище за Toyota Corolla у списку "найкращих".

Країни купують винищувачі для розв'язання національних стратегічних проблем, і літаки, відповідно, мають оцінюватися за їхньою здатністю вирішувати або згладжувати ці проблеми. Таким чином, головне запитання звучить так: наскільки добре цей літак допоміг розв'язати стратегічні проблеми країн, які його побудували або купили? Це запитання приводить до таких критеріїв оцінки.

Бойові характеристики: як цей літак протистояв супротивникам, включаючи не лише інш винищувач, а й бомбардувальники та наземні установки?

Надійність: чи можна було розраховувати на цей літак у бою за кожної необхідності, а чи він проводив більше часу в ремонтній майстерні, ніж у повітрі?

Вартість: скільки крові та ресурсів довелося заплатити армії та народу за те, щоб цей літак піднявся в повітря?

Такі критерії, і ось мої відповіді.

Spad S.XIII

На початку ери військової авіації технологічні інновації рухалися з такою швидкістю, що найсучасніші літаки перетворювалися на застарілий мотлох протягом одного року. Інженери Франції, Британії, Німеччини та Італії постійно працювали над тим, щоб випередити своїх конкурентів, щороку виробляючи нові літаки і кидаючи їх у бій. Розвиток оперативної тактики йшов у ногу з розвитком технологій, хоча внесок найкращих льотчиків відігравав важливу роль у тому, як конструктори збирали нові літаки.

У цьому контексті важко визначити панівний винищувач тієї епохи. Spad S.XIII виділяється своїми бойовими характеристиками і простотою виробництва. Заснований значною мірою на порадах французьких авіаторів, таких як Жорж Гінемер, XIII не володів маневреністю деяких своїх сучасників, але міг обігнати більшість з них і відмінно проявляв себе як на злеті, так і в пікіруванні. Він був досить простим у виробництві, і в підсумку на озброєння надійшло близько 8500 таких літаків. Серйозні проблеми з надійністю на ранніх етапах вдалося подолати до кінця війни, і в будь-якому разі їх перекреслювали бойові якості XIII.

Spad S.XIII досяг успіху в Першій світовій війні завдяки чудовим бойовим можливостям і простоті виробництва.

S.XIII поповнив не тільки французькі винищувальні ескадрильї, а й авіацію союзних країн. Американський ас Едді Рікенбекер здобув двадцять своїх перемог, літаючи на XIII, причому багато хто з них – над найсучаснішими німецькими винищувачами того часу, включно з Fokker D.VII.

Spad XIII допоміг союзникам утримати лінію фронту під час наступу Людендорфа і контролював небо над Францією під час контрнаступу. Після війни він ще кілька років залишався на озброєнні Франції, США і десятка інших країн. Spad XIII значною мірою встановив повоєнний стандарт для літаків переслідування.

Grumman F6F Hellcat

Звісно, не тільки ВПС літають на винищувачах. F6F Hellcat не може зрівнятися зі Spitfire, P-51 або Bf 109 за багатьма основними льотними характеристиками, хоча його здатність набирати висоту була першокласною. Однак що F6F умів робити, так це надійно злітати з авіаносців, і саме завдяки ньому було здійснено великий, вирішальний авіаносний наступ ВМС США у Другій світовій війні. Вступивши у війну у вересні 1943 року, він здобув 75 % повітряних перемог ВМС США на Тихому океані. Авіатор ВМС США Девід Маккемпбелл збив дев'ять японських літаків за один день, літаючи на Hellcat. F6F був добре озброєний і міг витримати значно більше бойових пошкоджень, ніж його сучасники. Загалом F6F завдали майже 5200 ударів при втраті 270 літаків у повітряному бою, включно зі співвідношенням 13:1 проти Mitsubishi A6M Zero.

F6F Hellcat зіграв важливу роль на Тихоокеанському театрі Другої світової війни

Наступ авіаносців ВМС США у другій половині Другої світової війни є, мабуть, найяскравішим прикладом використання переважаючих повітряних сил у світовій історії. Hellcat і споріднені з ними пікірувальні бомбардувальники Douglas SBD Dauntless і торпедоносці Grumman TBF Avenger знищили бойову міць Імператорського флоту Японії (IJN), обеззброїли японську острівну імперію та піддали японську територію руйнівним повітряним атакам і загрозі вторгнення.

У 1943 році Сполученим Штатам був потрібен винищувач, досить надійний, щоб витримати кампанію, що проводилася далеко від більшості баз, але водночас досить швидкий і маневрений, щоб перевершити найкращих представників Імператорського флоту Японії. Міцний і надійний, як цеглина, Hellcat підійшов на цю роль. Простіше кажучи, Honda Accord – по-своєму чудовий автомобіль; Honda Accord у світі винищувачів теж заслуговує на визнання.

Мессершмітт Ме-262 "Schwalbe"

Me 262 Schwalbe ("Ластівка" в перекладі з німецької) не встиг виграти війну для Німеччини і не зміг зупинити Об'єднаний наступ бомбардувальників (ОНБ). Однак якби німецьке військове командування ухвалило правильні рішення, він міг би, принаймні, домогтися другого.

Повномасштабне виробництво першого у світі реактивного винищувача Me 262 було відкладено через опір німецького уряду і Люфтваффе, які не хотіли виділяти кошти на експериментальний літак без чіткої ролі. Ранні спроби перетворити його на винищувач-бомбардувальник провалилися. Однак, коли потреба в ефективному перехоплювачі стала очевидною, Me 262 знайшов своє місце. "Ластівка" виявилася фатальною для американських бомбардувальників і могла обігнати американські літаки переслідування.

Me-262 "Ластівка" — перший введений в експлуатацію реактивний винищувач

Me 262 не можна назвати ідеальним винищувачем: йому не вистачало маневреності найкращих американських перехоплювачів, і як американські, так і британські пілоти розробили тактику перемоги над "Ластівкою". Хоча на ранніх етапах виробництва виникли проблеми з двигунами, до кінця війни виробництво стало досить простим, і літак можна було масово випускати на розосереджених підземних підприємствах.

Але якби він з'явився трохи раніше, Me 262 міг би звести нанівець ОНБ. Об'єднаний наступ бомбардувальників у 1943 році був справою нелегкою; різке зростання втрат літаків у 1943 році цілком могло змусити Черчилля і Рузвельта скоротити виробництво чотиримоторних бомбардувальників на користь додаткових тактичних літаків. Позбавлені переваги супроводу на великих відстанях, американські бомбардувальники стали б легкою здобиччю для німецьких винищувачів. Ба більше, Me 262 був би набагато ефективнішим, якби не постійне хвилювання через те, що P-47 і P-51 обстрілюватимуть аеродроми і стежитимуть за його посадками.

Нацистській Німеччині потрібен був переломний момент – літак, здатний зробити ціну занадто високою для союзників, щоб вони могли підтримувати ОНБ. Me 262 з'явився на сцені занадто пізно, щоб вирішити цю проблему, але важко уявити собі літак, який міг би наблизитися до її вирішення. За іронією долі, це могло прискорити перемогу союзників, оскільки Об'єднаний наступ бомбардувальників призвів не тільки до руйнування міст Німеччини, а й до витрати значних ресурсів союзників. У підсумку виграли всі.

Микоян-Гуревич МіГ-21 "Fishbed"

Дивний вибір для цього списку? МіГ-21 відомий в основному як гарматне м'ясо для інших великих винищувачів холодної війни, а також тим, що у нього жахливий коефіцієнт ураження. "Донна риба" (за термінологією НАТО) стала зручною жертвою у В'єтнамі та в безлічі близькосхідних воєн, іноді беручи участь у них з обох сторін.

Але… МіГ-21 дешевий, швидкий, маневрений, не потребує особливого обслуговування. На ньому відносно легко навчитися літати, хоча не завжди просто навчитися літати добре. ВПС закуповували МіГ-21 протягом тривалого часу. З урахуванням варіанту Chengdu J-7, у світі налічується близько 13 тисяч МіГ-21. У якомусь сенсі "Донна риба" – це АК-47 (або Т-34, якщо хочете) у світі винищувачів. На МіГ-21 літають п'ятдесят країн, і роблять це вже п'ятдесят п'ять років. Він продовжує літати у складі двадцяти шести різних ВПС, включно з ВПС Індії, ВПС Народно-визвольної армії Китаю, ВПС В'єтнаму і ВПС Румунії. Чи здивує когось, якщо у 2034 році МіГ-21 і його варіанти все ще літатимуть? МіГ-21 заслужив похвалу американських льотчиків під час навчань "Червоний прапор", які відзначали його швидкість і маневреність, і зіграв важливу роль (завдяки внеску північно-в'єтнамських асів, таких як Нгуєн Вен Ц) у перегляді вимог до панування в повітрі в Сполучених Штатах. За хорошого пілотування він залишається небезпечним противником.

У світі налічується близько 13 тисяч МіГ-21

Велика частина життя полягає в тому, щоб просто з'явитися на світ, і з 1960 року жоден винищувач не з'являвся так постійно і в такій кількості місць, як МіГ-21. Для країн, які потребують дешевого варіанту контролю над своїм повітряним простором, МіГ-21 довгий час вирішував завдання і, ймовірно, продовжить виконувати цю роль.

McDonnell Douglas F-15 Eagle

Що сказати про F-15 Eagle? Коли він надійшов на озброєння 1976 року, його відразу ж визнали найкращим винищувачем у світі. Сьогодні він, мабуть, як і раніше, залишається найкращим винищувачем з урахуванням вартості, хоча Су-27 і F-22 у чомусь його перевершили.

F-15 Eagle визнали найкращим винищувачем у світі ще 1976 року, коли він тільки надійшов на озброєння Фото: US Air Force

Який ще винищувач в історії США можна з упевненістю назвати національним символом Сполучених Штатів?

Про автора

Роберт Фарлі викладає курси з безпеки та дипломатії у Школі Паттерсона з 2005 року. Він здобув ступінь бакалавра в Орегонському університеті 1997 року і ступінь доктора в Університеті Вашингтона 2004 року. Доктор Фарлі — автор книг "Grounded: The Case for Abolishing the United States Air Force" (University Press of Kentucky, 2014), "Battleship Book" (Wildside, 2016) і "Patents for Power: Intellectual Property Law and the Diffusion of Military Technology" (University of Chicago, 2020). Він активно співпрацює з низкою журналів і видань, включно з National Interest, Diplomat: APAC, World Politics Review та American Prospect. Доктор Фарлі також є засновником і старшим редактором журналу Lawyers, Guns and Money.