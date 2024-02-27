Новий погляд на високоточну зброю: у чому особливість ізраїльського міномета Iron Sting

За точністю ураження цілей міномет можна порівняти з високоточною зброєю повітряного базування. Однак Iron Sting є більш простим у застосуванні та відносно дешевим озброєнням.

За чотири місяці війни Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС у Газі Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) використала низку нових технологій і платформ. Серед них — високоточний міномет Iron Sting, який вперше презентовано 2021 року, але який не застосовували в бою донедавна. Про новий погляд на зброю розповіли оглядачі Breaking Defense в ексклюзивному матеріалі від 26 лютого.

Автори публікації побували на військовій базі в центральній частині Ізраїлю, де отримали рідкісну можливість ближче ознайомитися з Iron Sting. Під час візиту вони зустрілися з підполковником Ліроном Коеном, який брав участь у розробці міномета в Управлінні оборонних досліджень і розробок Міністерства оборони.

Коен зазначив, що фактично міномет Iron Sting є унікальною у своєму роді зброєю у світі. За його словами, зброя має такий рівень точності, який зазвичай притаманний ракетам повітряного базування, але при цьому нею володіє міномет, яким може навчитися керувати кожен солдат.

Це означає, що Iron Sting можна використовувати проти конкретних цілей у складній обстановці, з якою ЦАХАЛ стикається в Газі, що, зокрема, дає змогу уникнути необхідності завдавання повітряного удару.

Річ у тім, пояснив Коен, що в оперативному плані високоточний міномет замінює концепцію мінометів як статичної зброї. З одного боку, для нейтралізації цілей замість кількох мінометів можна застосувати один Iron String, з іншого — він дешевше в оснащенні та розгортанні, ніж зброя повітряного базування.

Пускова установка може бути встановлена на транспортному засобі, такому як M113 або Humvee. Внутрішнє обладнання, зазначили експерти, гранично зрозуміле та інтуїтивне, навіть з урахуванням встановленої системи наведення з GPS і лазерним шукачем.

Боєприпас до Iron String

Експертами також було зазначено варіативність ураження цілей. Так після пострілу оператор може вибрати варіант вибуху снаряда за допомогою датчика наближення, тобто в повітрі прямо над ціллю. В іншому варіанті снаряд може пробити ціль і потім вибухнути.

У міномета є захист від ураження: якщо комп'ютер аналізує його траєкторію і необхідно скасувати ураження цілі, боєприпас нейтралізується і приземляється як такий, що не розірвався, що унеможливлює випадкову шкоду людям і майну.

На закінчення оглядачі пишуть, що наразі невідомо, скільки таких систем перебувають на озброєнні ЦАХАЛ, але ізраїльські військові завжди просять більше таких мінометів, зазначаючи їхню ефективність.

Раніше повідомлялося, що бойовики угруповання ХАМАС використовують у війні з Ізраїлем зброю з КНДР, при цьому Пхеньян заперечує постачання зброї палестинцям. Зокрема, терористи застосовують реактивний гранатомет F-7, вироблений у Північній Кореї.