Росії в Балтійському морі можуть "позбутися" військовим шляхом, — ЗМІ

За словами співробітника RUSI Ніла Мелвіна, Москва зіткнулася з необхідністю нарощувати значні військові сили на півночі, щоб збалансувати нову регіональну міць НАТО.

Вступ Швеції до НАТО може означати, що Москву "військовим шляхом виключать" з Балтійського моря. Поява в НАТО ще однієї країни дасть змогу Альянсу ефективніше розподіляти військові ресурси по всій Скандинавії. Про це повідомляє Sky News з посиланням на дані аналітичного центру з питань оборони та безпеки.

Цю подію називають "драматичним та історичним зрушенням" у політиці безпеки НАТО.

Напередодні, 26 лютого, Стокгольм подолав останню перешкоду на шляху до вступу в НАТО: Угорщина поступилася вимогам інших країн-учасниць через кілька місяців.

Доктор Ніл Мелвін, директор з питань міжнародної безпеки в Об'єднаному королівському інституті з дослідження питань безпеки та оборони (RUSI), заявив, що подія перекреслює історію нейтралітету Швеції, "яка сягає корінням у наполеонівський період".

"Як частина НАТО, Швеція приєднується до ядерного альянсу після десятиліть, коли країна йшла в авангарді руху за роззброєння і нерозповсюдження", — сказав він.

Він додав, що в такий спосіб у НАТО з'явиться "добре оснащена армія, понад сотню сучасних винищувачів, сучасний військово-морський флот, що включає п'ять підводних човнів, а також технологічно розвинена оборонно-промислова база".

"Москва тепер стикається із загрозою "військового виключення" з Балтійського моря і його повітряного простору", — зазначив він.

НАТО, зі свого боку, тепер може ефективніше розподіляти свої сили в Скандинавії, на Крайній Півночі та в Арктиці.

"Росія зараз зіткнулася з необхідністю нарощувати значні військові сили на півночі, щоб збалансувати нову регіональну міць НАТО, що ще більше виснажує її ресурси", — зазначив аналітик.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, РФ зараз не зможе модернізувати літаки А-50 в А-50У. І альтернативу можуть шукати в Китаї.

Також повідомлялося, що 27 лютого командувач ПС ЗСУ Микола Олещук розповів про знищення ще одного бомбардувальника Су-34.