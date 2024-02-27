Протидія морським безпілотникам: РФ відпрацювала сценарій війни в Балтійському морі

На навчаннях використовувалися ракетні кораблі "Одинцово", "Серпухов" і ракетний катер "Моршанск". Виконувалися електронні ракетні пуски комплексами "Калібр" і "Москіт".

Російські екіпажі на кораблях — носіях ракет "Калібр" і "Москіт" — знищували умовного супротивника під час нещодавніх навчань у Балтійському морі. Про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на інформацію пресслужби Балтійського флоту РФ.

У навчаннях залучили ракетні кораблі "Одинцово", "Серпухов" і ракетний катер "Моршанск". Вони виконали електронні ракетні пуски комплексами "Калібр" і "Москіт". Використовували цілі, що імітували бойові кораблі противника та берегові об'єкти, які перебували на істотній відстані від бойових суден, зазначається в повідомленні.

До всього іншого, відпрацьовували захист від безекіпажних катерів — по них стріляли з артилерійських знарядь.

Посилення НАТО

Напередодні, 26 лютого, у парламенті Угорщини схвалили заявку на вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Раніше це зробив парламент Туреччини. Керівництво країни все ж тривалий час відкладало голосування з питання вступу Швеції.

Швеція протягом двохсот років не перебувала у військових альянсах, але навесні 2022 року Стокгольм переглянув свою політику нейтралітету. Заявку на вступ до Альянсу подали разом із сусідньою Фінляндією. Очікувалося, що вступ Швеції та Фінляндії до НАТО відбудеться одночасно, проте у Швеції виникли складнощі з Туреччиною та Угорщиною.

Нагадаємо, що перед повномасштабною війною з НАТО Москва прагне захопити 5 областей України. Указом глави Кремля Володимира Путіна всі території Херсонської та Запорізької областей включили до Південного військового округу.

Також повідомлялося, що країни Балтії не врятує лінія оборони. Аналітики розповіли, як діятиме РФ, якщо захоче атакувати.