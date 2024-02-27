Спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації навесні 2024 року: заява Комітету з питань розвідки

Методика кампанії — поставити під сумнів легітимність ухвалених в Україні після 20 травня владних рішень. Ворог має на меті розповсюдити в суспільстві різні "теорії змови", зазначають представники профільного комітету Верховної Ради.

Спецоперація російських окупантів "Майдан-3" досягне своєї кульмінації в березні-травні 2024-го року. Впродовж найближчих тижнів РФ кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів як усередині України, так і в інших точках світу. Про це повідомили в ​​заяві Комітету з питань розвідки при президентові.

Методика кампанії — поставити під сумнів легітимність ухвалених в Україні після 20 травня владних рішень. Також окупанти мають на меті:

поширити панічні настрої та зневіру;

штучно протиставити цивільних і військових;

посварити Україну із союзниками;

розповсюдити в суспільстві "теорії змови".

"Це відбувається на фоні публічних заяв РФ про створення нових типів надзброї, яка, на думку росіян, мала би забезпечити технічну перевагу РФ над Заходом на найближче десятиріччя. Звідси випливає, що спротив цілям РФ в Україні — небезпечний для світу, а тому РФ підштовхуватиме інші країни до прямого діалогу щодо України без нашої участі", — йдеться в заяві.

Як додають представники Комітету з питань розвідки, росіяни через власних агентів впливу в Україні та по всьому світу робитимуть ставку на організацію різноманітних протестних акцій і свідомо дискредитуватимуть процес обміну військовополонених.

Ворог хоче розхитати ситуацію в Україні на початку червня

Як наголошують у заявці, ключова ідея операції росіян — у першій половині червня розхитати ситуацію в Україні та, скориставшись цим, завдати "воєнної поразки на Сході".

"З огляду на вищевказані обставини звертаємося до українського суспільства, до наших міжнародних партнерів і союзників із закликом посилити спільний опір і всеохопні безпекові заходи, особливо в інформаційному просторі, задля ефективної протидії глобальним загрозам і викликам нової світової гібридної війни", — додають в офіційному повідомленні.

Спецслужби РФ мають великий досвід у веденні гібридних війн

Також представники Комітету з питань розвідки зазначають, що російські спецслужби мають великий досвід у сфері ведення гібридних війн. На інформаційні атаки проти України вони витрачають не менше, ніж на конвенційну війну.

Як раніше повідомляли в Комітеті, у листопаді 2023 року в межах спецоперації "Майдан-3" на поширення антиукраїнських настроїв лише в месенджері Telegram Російська Федерація витратила майже 250 млн доларів.

"Натомість загальний бюджет операції становив астрономічні 1,5 млрд доларів. Це — найдорожча "акція" російських спецслужб в історії", — уточнили в заяві.

Нагадаємо, 25 лютого очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що операція "Майдан-3", яку розробили російські окупанти і яка ще має назву "Смута", мала на меті провести делегітимізацію української влади.