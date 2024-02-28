ЗС РФ вночі вдарили по Україні "Шахедами" і ракетою: є пошкодження інфраструктури

За даними командування, через російську атаку в Одесі сталося замикання в електромережі та спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.

Уночі 28 лютого Збройні сили Російської Федерації атакували територію України безпілотними літальними апаратами, а також запустили ракету. Про це стало відомо з Telegram-каналу Повітряних сил Збройних сил України.

О 21:27 командування повідомило, що з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області прямують ворожі БПЛА. О 21:51 також з'явилася інформація про ще одну групу дронів, яка рухалася в напрямку Коблевого Миколаївської області.

О 22:17 ЗС ЗСУ повідомили, що в Лиманському районі Одеської області БПЛА рухаються на північ. О 22:34 у командуванні заявили, що БПЛА змінили курс на Одесу.

О 02:05 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в низці областей, а за кілька хвилин, о 02:11, повідомили про рух російської ракети в бік міста Павлоград Дніпропетровської області.

Сили оборони півдня підтвердили, що ЗС РФ запустили дрони по прибережних територіях.

"Сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно по всіх БПЛА типу "Shahed-131/136", — ідеться в публікації.

Повідомляється, що через падіння уламків одного з безпілотників в Одесі сталося замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури. На об'єкті спалахнула пожежа, яку було оперативно ліквідовано.

За даними військових, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, увечері 27 лютого Україна зазнала атаки безпілотних літальних апаратів. За інформацією моніторингових каналів, один із БПЛА побував у повітряному просторі Молдови, однак у молдовському міністерстві оборони заперечують це.

Начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк також вказала на те, що ворог спрямовував БПЛА за двома нетиповими напрямками — у Кіровоградську та Одеську область. За її словами, окупанти намагалися "розгалужити зосередженість ППО" і перевірити її готовність.