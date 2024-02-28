Мобілізація в Україні: у Раді виступили проти електронних повісток, але є нюанс

За словами секретаря Комітету з питань нацбезпеки Романа Костенка, реєстрація в електронному кабінеті має бути правом, а не обов'язком. Також вручення повісток через інтернет можливе лише в тому разі, якщо військовозобов'язаний сам обрав такий шлях комунікації з ТЦК і СП.

В Україні триває обговорення законопроєкту про мобілізацію №10449, який можуть ухвалити найближчим часом. Окрема дискусія відбувається з питання електронних повісток. Секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в коментарі "РБК-Україна" поділився деталями.

За його словами, 27 лютого відбулося перше засідання комітету, на якому і розглядали внесені правки до документа. Загалом за кілька тижнів було внесено 4195 поправок, проте багато з них дублюються. У зв'язку з цим було ухвалено рішення розбити їх усі на основні блоки: обмеження прав, демобілізація тощо, після чого відбудеться голосування щодо кожного з них.

"Тому сьогодні комітет поблочно ухвалював рішення за окремими напрямами. А надалі, розуміючи фінальне рішення, будемо або враховувати, або не враховувати поправки, які внесли народні депутати. Сьогодні ми пройшли лише частину з цих блоків", — заявив Роман Костенко.

Окремо секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки додав, що також на засіданні йшлося про електронний кабінет і вручення громадянам електронних повісток. Розгляд правок відбуватиметься щонайменше до кінця поточного тижня.

"Обговорювали питання функціонування електронного кабінету, і комітет проголосував за те, що реєстрація в цьому кабінеті має бути правом, а не обов'язком. Також порушувалося питання про електронні повістки і було вирішено, що електронних повісток бути не повинно. Але є варіант, що вони надходитимуть тільки тим, хто зареєстрував собі електронний кабінет, бо така особа сама обрала відповідну форму комунікації з ТЦК. Крім того, обговорювали права поліції та ТЦК щодо процедури видачі повісток", — підсумував Роман Костенко.

Нагадаємо, 27 лютого в Міноборони відповіли, коли запрацює електронний кабінет призовника. Законопроєкт про запровадження електронного кабінету вже ухвалили у Верховній Раді. У міністерстві запевнили, що фахівці почали роботу над функціоналом.