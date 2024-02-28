У РФ заявили про випуск нових Ту-160М: один із літаків не піднімався в повітря, — Defense Express

Українські аналітики називають важливою інформацією пресреліз про випуск стратегічних бомбардувальників. Ці відомості вказують на можливості Кремля поповнювати флот стратегічної авіації ПКС РФ.

21 лютого російські ЗМІ повідомляли про візит голови Кремля Володимира Путіна на Казанський авіазавод (КАПО), який, серед іншого, проводить модернізацію, а також випускає нові Ту-160М із заготівель радянських часів у межах програми "відтворення". Про це пишуть аналітики з Defense Express.

Окремий інтерес у російських пропагандистів викликало те, що Путіну продемонстрували відразу чотири Ту-160М в одному ангарі. Спочатку повідомлялося, що літаки нові, що вказувало на можливості ВПК.

Однак згодом з'ясувалося, що було показано два стройові модернізовані бомбардувальники Ту-160 і два нові, побудовані за програмою "відтворення". Раніше було відомо, що КАПО у 2022 році викотило з цехів два нових Ту-160М, які наразі ще не передані до складу ПКС РФ. Про їхнє виробництво у 2023 році публікацій не було.

Тепер же російський "Центр аналізу стратегій і технологій" (ЦАСТ) у своєму неофіційному блозі bmpd повідомив, що за період 2022-2023 рр. російський ВПК випустив не два, а три стратегічні бомбардувальники Ту-160М.

Згідно з такою версією, президенту РФ в ангарі показали два літаки цього типу із серійними номерами 9-02 (бортовий номер "22 червоний") і 9-03 (бортовий номер "23 червоний").

"22 червоний" — випущений КАПО в грудні 2022 року, вперше він піднявся в повітря влітку 2023 року. Борт "23 червоний", він же серійний 9-03, був, імовірно, побудований дещо пізніше, і зараз у повітря не підіймався.

За словами аналітиків, наведені твердження слід взяти до уваги, оскільки йдеться про можливості російського ВПК поповнювати флот стратегічної авіації ПКС РФ.

Нагадаємо, що, за повідомленнями російських ЗМІ, нові літаки Ту-160М можуть нести аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

Також повідомлялося, що Путін здійснив тільки один політ на борту Ту-160М, після цього він сів за кермо КАМАЗа.