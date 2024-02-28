На Херсонщині росіяни дозволили голосувати на виборах президента за українським паспортом, – ІС

В Каховському районі Херсонської області зафіксували низький відсоток місцевих мешканців, які отримали російські документи.

У російських окупантів на лівобережній Херсонщині провал "паспортизації", тому вони вирішили дозволити голосувати на виборах президента РФ за українським паспортом. Про це повідомив Олександр Коваленко, військовий оглядач групи "Інформаційний спротив", у Telegram.

Аналітики отримали дані про те, що в Каховському районі Херсонської області окупаційна адміністрація не може вплинути на місцеве населення щодо отримання паспортів РФ. У зв'язку з низьким відсотком місцевих мешканців, які отримали російські документи, окупаційна адміністрація надала дозвіл на голосування на президентських виборах РФ за українським паспортом.

"Сюрреалізм просто фонтанує…", – пояснив Коваленко.

Окупація Херсонщини та паспорта РФ

Речник добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що російські війська тиснуть на Кринки та змушує мешканців Херсонщини брати паспорти РФ. Він звертає увагу, що на окупованих територіях Херсонщини російська влада вчиняє неймовірний тиск, щоб видати місцевим мешканцям російські паспорти позбавляючи їх соціальних умов у разі відмови. Потім чоловіків беруть на військовий облік і вони ризикують опинитись в армії окупантів. Військовий закликає таких українців зв'язуватись із ЗСУ будь-якими надійними та перевіреними шляхами.

Нагадаємо, у січні аналітики Інституту вивчення війни проаналізували указ очільника Кремля Володимира Путіна стосовно спрощення надання громадянства. На їхню думку, таким чином російська влада планує використовувати мігрантів. Певний час Кремль не знав, чи потрібні йому зайві робочі руки, однак тепер впевнений, що вони йому знадобляться для ведення війни.