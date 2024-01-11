Ворог тисне на Кринки та змушує мешканців Херсонщини брати паспорти РФ, — військовий

Через негоду ворог зменшив атаки "м'ясними штурмами". Але окупанти накопичують і намагаються задіювати й більш професійну армію, наприклад десантників, зазначає речник добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Зимова негода та ожеледь серйозно впливають на бойові дії на півдні України, адже мокрий сніг погано сприяє роботі безпілотників, які є "зором" сучасних армій, але і ворожих "Шахедів" теж поменшало. Проте росіяни прийняли черговий рейс з Ірану, що свідчить про свіжу поставку дронів-камікадзе до армії окупантів. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив речник добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За його словами, на безпілотники будь-яких типів погода дії не в найкращий спосіб, тому на Півдні створилась в цьому аспекті своєрідна оперативна пауза. Хоча погода стала поліпшуватись в льотному плані, але морози тривають, тож невдовзі знову БПЛА з обох сторін з'являться в небі.

На Херсонському напрямку поновить свої вильоти й ворожа авіація, яка використовує некеровані авіаційні бомби й перш за все буде намагатись вдарити по плацдарму ЗСУ у Кринках на лівобережжі, каже військовий. Хоча ворог намагається вдарити FPV-дронами й по артилерії на правому березі, що прикриває Кринки.

Через негоду ворог зменшив атаки "м'ясними штурмами" і за останню добу було лише п'ять, зазначає Сергій Братчук. Але окупанти накопичують і намагаються задіювати й більш професійну армію, наприклад десантників.

"В цілому ситуація залишається важкою, адже тримати позиції у Кринках дуже не просто, — зазначає речник добровольчої армії "Південь". — Триматись допомогає звитяга українських бійців, їхня мужність та самовіддача. Дуже допомогає і використання дронів".

Як каже військовий, на цій ділянці загалом дуже відчутним є використання безпілотників з обох боків. Саме в дронах є велика потреба для українських військових.

"А ще головним "охоронцем" наших героїв є артилерія, яка пекельно вражає ворога і за допомогою більшої дальності не дає окупантам активніше штурмувати плацдарми, — акцентує Сергій Братчук. — Знищується максимально будь-яка техніка, яка намагається наблизитись до плацдарму на дальність удару".

Минулого року армія РФ так і не спромоглась знайти якихось рішень проти плацдарму у Кринках окрім невдалих "м'ясних атак", зазначає військовий. Він сподівається, що і цього року в окупантів нічого не вийде, хоча ворог намагається наростити сили.

Сергій Братчук звертає увагу, що на окупованих територіях Херсонщини російська влада вчиняє неймовірний тиск, щоб видати місцевим мешканцям російські паспорти позбавляючи їх соціальних умов у разі відмови. Потім чоловіків беруть на військовий облік і вони ризикують опинитись в армії окупантів. Військовий закликає таких українців зв'язуватись із ЗСУ будь-якими надійними та перевіреними шляхами.

Раніше Фокус розповідав, що за словами військового експерта Євгена Дикого, в Кринках на Херсонщині ЗСУ треба протриматись до весни. Російська армія неспроможна атакувати одразу на декількох напрямках і зараз окупанти зосередились на Авдіївці.