Враг давит на Крынки и заставляет жителей Херсонщины брать паспорта РФ, — военный

Из-за непогоды враг уменьшил атаки "мясными штурмами". Но оккупанты накапливают и пытаются задействовать и более профессиональную армию, например десантников, отмечает представитель добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Зимняя непогода и гололед серьезно влияют на боевые действия на юге Украины, ведь мокрый снег плохо способствует работе беспилотников, которые являются "зрением" современных армий, но и вражеских "Шахедов" тоже стало меньше. Однако россияне приняли очередной рейс из Ирана, что свидетельствует о свежей поставке дронов-камикадзе в армию оккупантов. Об этом в интервью Фокусу заявил представитель добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По его словам, на беспилотники любых типов погода действует не лучшим образом, поэтому на Юге создалась в этом аспекте своеобразная оперативная пауза. Хотя погода стала улучшаться в летном плане, но морозы продолжаются, поэтому вскоре снова БПЛА с обеих сторон появятся в небе.

На Херсонском направлении возобновит свои вылеты и вражеская авиация, которая использует неуправляемые авиационные бомбы и прежде всего будет пытаться ударить по плацдарму ВСУ в Крынках на левобережье, говорит военный. Хотя враг пытается ударить FPV-дронами и по артиллерии на правом берегу, которая прикрывает Крынки.

Из-за непогоды враг уменьшил атаки "мясными штурмами" и за последние сутки было всего пять, отмечает Сергей Братчук. Но оккупанты накапливают и пытаются задействовать и более профессиональную армию, например десантников.

"В целом ситуация остается тяжелой, ведь держать позиции в Крынках очень не просто, — отмечает представитель добровольческой армии "Юг" — Держаться помогает доблесть украинских бойцов, их мужество и самоотдача. Очень помогает и использование дронов".

Как говорит военный, на этом участке в целом очень ощутимо использование беспилотников с обеих сторон. Именно в дронах есть большая потребность для украинских военных.

"А еще главным "охранником" наших героев является артиллерия, которая адски поражает врага и с помощью большей дальности не дает оккупантам активнее штурмовать плацдармы, — акцентирует Сергей Братчук, — уничтожается максимально любая техника, которая пытается приблизиться к плацдарму на дальность удара".

В прошлом году армия РФ так и не смогла найти каких-то решений против плацдарма в Крынках кроме неудачных "мясных атак", отмечает военный. Он надеется, что и в этом году у оккупантов ничего не получится, хотя враг пытается нарастить силы.

Сергей Братчук обращает внимание, что на оккупированных территориях Херсонщины российские власти совершают невероятное давление, чтобы выдать местным жителям российские паспорта, лишая их социальных условий в случае отказа. Затем мужчин берут на воинский учет и они рискуют оказаться в армии оккупантов. Военный призывает таких украинцев связываться с ВСУ любыми надежными и проверенными путями.

Полный разговор с Сергеем Братчуком вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Ранее Фокус рассказывал, что по словам военного эксперта Евгения Дикого, в Крынках на Херсонщине ВСУ надо продержаться до весны. Российская армия не может атаковать сразу на нескольких направлениях и сейчас оккупанты сосредоточились на Авдеевке.