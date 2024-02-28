"Бойова готовність номер один": ЗСУ готові "зустрічати" ворога на ще одному напрямі (відео)

Захисник Євген Ієвлєв розповів, що стягнуті для наступу на Авдіївку російські сили "ніхто нікуди не відвів". З його слів, ЗС РФ "дуже серйозно" посилили атаки дронами, але штурми не розпочали.

Українські військові перебувають у бойовій готовності номер один через ризик наступу ЗС РФ на ще одному напрямі. Деталями в ефірі "Еспресо" 28 лютого поділився боєць Збройний сил Євген "Шейх" Ієвлєв.

Йдеться про Горлівський напрям, в районі якого зосереджені сили ворога.

"Була частка техніки й особового складу, які ворог підтягував з нашого флангу на Авдіївку. Ніхто їх нікуди не відвів, тому ми постійно тримаємося в бойовій готовності номер один", — розповів Ієвлєв.

Військові припускають, що стягнуті російські сили підуть на них. Зі слів захисника, з боку ворога це буде "максимально логічно".

"Але на сьогодні нічого окрім постійних артилерійських ударів та дуже серйозної активації ворожих БПЛА, а саме дронів-камікадзе", — зазначив боєць ЗСУ.

Він підкреслив, що раніше ЗС РФ не застосовували стільки безпілотників на Горлівському напрямі.

"Тобто відбувається активація БПЛА, артилерія й міномети відпрацьовують постійно, але ніяких позиційних штурмів на Горлівському напрямі ворог не здійснює", — заявив Ієвлєв.

Коментар Євгена Ієвлєва (про ситуацію на Горлівському напрямі — з 1:56)

Нагадаємо, офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький розповів, що після захоплення Авдіївки російські загарбники відчули ейфорію та поки зберігають тактичну ініціативу.

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