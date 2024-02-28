"Відчуття страху за своє життя": Буданов назвав умову перемоги України у війні

За словами глави ГУР Кирила Буданова, головною умовою для початку переговорів про припинення вогню є виведення окупаційних сил РФ із територій, які вони захопили після 2014 року.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що сучасна війна у 21 столітті ставить перед нами нові завдання як на передовій, так і в глибині оборони. На його думку, успіх у таких умовах залежить від швидкості реагування на ці виклики. Класична позиційна війна відходить у минуле. Про це він сказав в інтерв'ю виданню NV.

"Маємо змінювати власну стратегію і тактику відповідно до вимог часу, обставин і наших технічних і мобілізаційних можливостей", — заявив воєначальник, запевнивши, що в такий спосіб ЗСУ зможуть отримати перевагу на полі бою.

Коли це станеться, Україна матиме більш стійкі позиції для ініціації переговорів про припинення вогню. На думку Буданова, такі переговори неминучі рано чи пізно. Основною умовою початку цього процесу, за його словами, є виведення окупаційних сил із територій, захоплених ними після 2014 року.

"Цього можна домогтися не тільки комбінованим способом. Але для того, щоб це сталося, Україна повинна отримати суттєву перевагу на полі бою. Росіяни завжди йдуть на поступки, виключно коли відчувають небезпеку для власного існування. І ми маємо створити в них таке відчуття. Відчуття страху за своє життя", — наголосив розвідник.

Нагадаємо, 26 лютого повідомлялося, що екскерівник ГУР висловився про "бази США" в Україні та співпрацю з ЦРУ. Партнери зі США доклали багато зусиль із підготовки бійців української розвідки та відкрили нові якісні можливості для їхньої національної безпеки, говорив Валерій Кондратюк.