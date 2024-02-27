Зірка підрозділу: Буданов був одним з офіцерів, яких готувало ЦРУ, — NYT

Начальник української розвідки славився своїми операціями в тилу противника. Після вдалої висадки в Криму, програму американської спецслужби в Україні навіть хотіли закрити, оскільки це могло призвести до ескалації з Росією.

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) Кирило Буданов був членом елітного українського підрозділу, який готувало Центральне розвідувальне управління (ЦРУ). Про це повідомляє газета The New York Times.

За даними журналістів, ще у 2016 американці почали готувати "елітний український підрозділ", який був відомий під номером 2245. Він захоплював російські дрони та засоби зв'язку, після чого в американських спецслужб була можливість їх відтворити або зламати системи шифрування противника.

У результаті виросло нове покоління українських шпигунів, які діяли в Росії, Європі, на Кубі та інших місцях, де росіяни мали велику присутність. Туди міг входити і Кирило Буданов.

Дані про це, як ідеться в матеріалі, ґрунтуються на величезній кількості інтерв'ю з нинішніми та колишніми офіційними особами з України, США та Європи.

Сам начальник української розвідки тоді був зіркою підрозділу і славився гучними операціями в тилу противника. У нього також могли бути тісні зв'язки з ЦРУ.

В американській розвідці продовжували його навчати. Його також відправляли на реабілітацію до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда в Меріленді після того, як Кирило Буданов дістав поранення під час виконання одного із завдань на Донбасі.

До речі, журналісти The New York Times також поділилися даними про те, як глава ГУР МОУ з іншими бійцями підрозділу переодягнувся в російську форму і висадився посеред ночі в Криму. Туди вони дісталися на надувному катері, а після прибуття на них чекав спецназ РФ.

"Українці дали відсіч, убивши кількох російських бійців, зокрема сина генерала, після чого відступили до берегової лінії, увійшли в море і кілька годин пливли до підконтрольної Україні території", — ідеться в матеріалі.

Після цього програма ЦРУ в Україні була на межі закриття, адже президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в підготовці теракту. Джо Байден, який на той момент був віцепрезидентом, зв'язався з президентом України і заявив, що такі дії створюють великі проблеми. У результаті Джон Бреннан, який тоді був главою ЦРУ, наполіг на тому, щоб підрозділ продовжував свою роботу.

Нагадаємо, 26 лютого повідомлялося, що екскерівник ГУР висловився про "бази США" в Україні та співпрацю з ЦРУ. Партнери зі США доклали багато зусиль із підготовки бійців української розвідки та відкрили нові якісні можливості для їхньої національної безпеки, говорив Валерій Кондратюк.