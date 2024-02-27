Звезда подразделения: Буданов был одним из офицеров, которых готовило ЦРУ, — NYT

Начальник украинской разведки славился своими операциями в тылу противника. После удачной высадки в Крыму, программу американской спецслужбы в Украине даже хотели закрыть, поскольку это могло привести к эскалации с Россией.

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Кирилл Буданов был членом элитного украинского подразделения, которое готовило Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным журналистов, еще в 2016 американцы начали готовить "элитное украинское подразделение", которое было известно под номером 2245. Оно захватывало российские дроны и средства связи, после чего у американских спецслужб была возможность их воссоздать или взломать системы шифрования противника.

В результате выросло новое поколение украинских шпионов, которые действовали в России, Европе, на Кубе и других местах, где россияне имели большое присутствие. Туда мог входить и Кирилл Буданов.

Данные об этом, как говорится в материале, основываются на огромном количестве интервью с нынешними и бывшими официальными лицами из Украины, США и Европы.

Сам начальник украинской разведки тогда был восходящей звездой подразделения и славился громкими операциями в тылу противника. У него также могли быть тесные связи с ЦРУ.

В американской разведке продолжали его обучать. Его также отправляли на реабилитацию в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в Мэриленде после того, как Кирилл Буданов получил ранение во время выполнения одной из задач на Донбассе.

К слову, журналисты The New York Times также поделились данными о том, как глава ГУР МОУ с другими бойцами подразделения переоделся в российскую форму и высадился посреди ночи в Крыму. Туда они добрались на надувном катере, а по прибытию на них ждал спецназ РФ.

"Украинцы дали отпор, убив нескольких российских бойцов, в том числе сына генерала, после чего отступили к береговой в линии, вошли в море и несколько часов плыли к подконтрольной Украине территории", — сказано в материале.

После этого программа ЦРУ в Украине была на грани закрытия, ведь президент России Владимир Путин обвинил Украину в подготовке теракта. Джо Байден, который на тот момент являлся вице-президентом, связался с президентом Украины и заявил, что такие действия создают большие проблемы. В результате Джон Бреннан, который тогда являлся главой ЦРУ, настоял на том, чтобы подразделение продолжало свою работу.

Напомним, 26 февраля сообщалось, что экс-руководитель ГУР высказался о "базах США" в Украине и сотрудничестве с ЦРУ. Партнеры из США приложили много усилий по подготовке бойцов украинской разведки и открыли новые качественные возможности для их национальной безопасности, говорил Валерий Кондратюк.