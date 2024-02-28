Рішення щодо додаткової мобілізації в РФ ухвалять після президентських виборів, – ГУР (відео)

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов не виключив посилення мобілізації в РФ.

Додаткова мобілізація в Росії може відбутися після проведення президентських виборів в РФ. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив в ефірі телемарафону.

Окупанти й надалі намагаються здійснювати тиск на різних ділянках фронту. Представник ГУР МО не виключив ймовірності їхнього посилення. Він прокоментував інформацію про те, що РФ готує новий наступ в травні цього року.

Юсов зазначив, що спостерігається важка ситуація на багатьох напрямках. Ворог може організувати додаткові мобілізаційні процеси. З його слів, багато буде залежати і від результатів "виборів Путіна" в Росії.

"Це нова реальність, з якою може зіштовхнутися російське суспільство", – пояснив він.

Мобілізація РФ та ситуація на окупованій Україні

Мобілізація на тимчасово окупованих територіях України, як вважає оглядач Олександр Коваленко, небезпечна для Росії. ФСБ РФ вважає, що місцеве населення не надійне, але певні мобілізаційні процеси можуть бути організовані першочергово для добровольців. Очільник Кремля Володимир Путін, на його думку, не просто так приєднав тимчасово окуповані території України до Південного ВО РФ напередодні виборів.

Також він розповів, що на Херсонщині росіяни дозволили голосувати на виборах президента за українським паспортом. В Каховському районі Херсонської області зафіксували низький відсоток місцевих мешканців, які отримали російські документи.

Нагадаємо, ЗСУ готові "зустрічати" ворога на ще одному напрямі. Захисник Євген Ієвлєв розповів, що стягнуті для наступу на Авдіївку російські сили "ніхто нікуди не відвів". З його слів, ЗС РФ "дуже серйозно" посилили атаки дронами, але штурми не розпочали.