"Путін не просто так приєднав": оглядач пояснив млявість мобілізації РФ на окупованій Україні (відео)

Місцеве населення ненадійне, але певні мобілізаційні процеси можуть бути організовані в першу чергу для добровольців.

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Очільник Кремля Володимир Путін не просто так приєднав тимчасово окуповані території України до Південного ВО РФ напередодні виборів. В ефірі "Еспресо" Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", пояснив, чому для окупантів дуже небезпечно проводити мобілізацію на тимчасово окупованих територіях.

На його думку, російський політик прагне продемонструвати що так звана "СВО", тобто війна проти України, дуже корисна для Росії. Путін у такий спосіб прагне показати, що країна росіян стає більшою, зʼявляються нові військові округи й таке інше.

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В ГУР назвали кількість військ РФ на окупованих територіях

Експерт наголосив, що мобілізація на тимчасово окупованих територіях України є небезпечною для Росії. ФСБ РФ вважає, що місцеве населення не є надійним, але певні мобілізаційні процеси можуть бути організовані в першу чергу для добровольців.

"Давати зброю людям, які тебе ненавидять, дуже погана для них ідея", – наголосив він.

Указ Путіна щодо включення Херсонщини і Запоріжжя до Південного округу

Путін 27 лютого включив Херсонщину і Запоріжжя до Південного округу РФ. Мова не тільки про території, які зараз перебувають під окупацією. До Південного військового округу РФ, згідно з указом голови Кремля, повністю включені Херсонська, Запорізька, Донецька і Луганська області, а також Крим.

Згідно з указом, також відновлюється Ленінградський і Московський військові округи. До Ленінградського переходить основна частина територій, які колись входили до складу Північного флоту, до Московського відійшла більша частина території Західного військового округу.

Нагадаємо, 27 лютого у ЗСУ розповіли, що робитимуть окупанти найближчим часом. За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, війська РФ змогли адаптувати свої старі авіаційні бомби під керовані пускові механізми. Так, КАБи активно скидають по всій лінії фронту.