Підняти імідж Путіна: у ЗСУ розповіли, що робитимуть окупанти найближчим часом (відео)

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івата Тимочка, ЗС РФ змогли адаптувати свої старі авіаційні бомби під керовані пускові механізми. Так, КАБи активно скидають по всій лінії фронту

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ЗС РФ скористалися затримками в підтримці України з боку Заходу і накопичили резерви. Тепер вони хочуть перехопити ініціативу і піти в контрнаступ. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, варто також враховувати проведення виборів у Росії в березні. Так, президент РФ Володимир Путін хоче підняти свій імідж, а тому він поставив перед своїми військами певні завдання. Зокрема, захоплення деяких населених пунктів: Харкова, Запоріжжя, Роботиного, Кринок, Вугледара та інших.

"Окупанти по всій лінії фронту намагаються перехопити ініціативу і перейти в контрнаступ. Вони хочуть зайняти території, які раніше втратили, насамперед для того, щоб підняти імідж Путіна. При цьому вони не враховують втрат", — сказав Тимочко.

Він також зазначив, що ЗС РФ змогли адаптувати свої старі авіаційні бомби під керовані пускові механізми. Так, КАБи активно скидають по всій лінії фронту, що ускладнює будівництво ліній оборони.

"Ми маємо певні недоліки в артилерійських снарядах, важкій техніці, тому росіяни намагаються перехопити ініціативу. Вони розуміють, що це "вікно можливостей" для них може закінчитися з огляду на обіцянки європейців про масове постачання безпілотників і снарядів", — сказав він.

Незважаючи на це, як сказав військовий, ситуація на фронті далека від тієї, яку хотів би бачити Путін. Також складнощі Кремлю спричинять і внутрішньоросійські проблеми, як-от минулорічний бунт глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та його смерть, протести дружин мобілізованих, смерть опозиціонера Олексія Навального та інше.

За словами Тимочка, Путін розуміє складність ситуації, а тому панічно всього боїться.

Іван Тимочко про ситуацію на фронті (дивитися з 224 хвилини)

Раніше повідомлялося, що Путін включив Херсонщину і Запоріжжя до Південного округу РФ. Мова не тільки про території, які зараз перебувають під окупацією. До Південного військового округу РФ, згідно з указом глави Кремля, повністю включені Херсонська, Запорізька, Донецька і Луганська області, а також Крим.

Також 27 лютого стало відомо, що в Новій Каховці партизани підірвали штаб партії Путіна. За даними підпілля, росіяни заявили, що вибух стався внаслідок атаки БПЛА, щоб приховати факт присутності партизан.