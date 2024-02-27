Поднять имидж Путина: в ВСУ рассказали, что будут делать оккупанты в ближайшее время (видео)

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск Ивата Тимочко, ВС РФ смогли адаптировать свои старые авиационные бомбы под управляемые пусковые механизмы. Так, КАБы активно сбрасывают по всей линии фронта

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ВС РФ воспользовались задержками в поддержке Украины со стороны Запада и накопили резервы. Теперь они хотят перехватить инициативу и пойти в контрнаступление. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью "24 каналу".

По его словам, стоит также учитывать проведение выборов в России в марте. Так, президент РФ Владимир Путин хочет поднять свой имидж, а потому он поставил перед своими войсками определенные задачи. В частности, захват некоторых населенных пунктов: Харькова, Запорожья, Работино, Крынок, Угледара и других.

"Оккупанты по всей линии фронта пытаются перехватить инициативу и перейти в контрнаступление. Они хотят занять территории, которые ранее потеряли, прежде всего для того, чтобы поднять имидж Путина. При этом они не учитывают потери", — сказал Тимочко.

Он также отметил, что ВС РФ смогли адаптировать свои старые авиационные бомбы под управляемые пусковые механизмы. Так, КАБы активно сбрасывают по всей линии фронта, что затрудняет строительство линий обороны.

"Мы имеем определенные недостатки в артиллерийских снарядах, тяжелой технике, поэтому россияне пытаются перехватить инициативу. Они понимают, что это "окно возможностей" для них может закончиться, учитывая обещания европейцев о массовой поставке беспилотников и снарядов", — сказал он.

Несмотря на это, как сказал военный, ситуация на фронте далека от той, которую хотел бы видеть Путин. Также сложности Кремлю окажут и внутрироссийские проблемы, такие как прошлогодний бунт главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его смерть, протесты жен мобилизованных, смерть оппозиционера Алексея навального и прочее.

По словам Тимочко, Путин понимает сложность ситуации, а потому панически всего боится.

Иван Тимочко о ситуации на фронте (смотреть с 224 минуты)

Ранее сообщалось, что Путин включил Херсонщину и Запорожье в Южный округ РФ. Речь не только о территориях, которые сейчас находятся под оккупацией. В Южный военный округ РФ, согласно указу главы Кремля, полностью включены Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области, а также Крым.

Также 27 февраля стало известно, что в Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии Путина. По данным подполья, россияне заявили, что взрыв произошел в результате атаки БПЛА, чтобы скрыть факт присутствия партизан.