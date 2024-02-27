"Путин не просто так присоединил": обозреватель объяснил мобилизацию РФ на оккупированной Украине (видео)

Местное население ненадежно, но определенные мобилизационные процессы могут быть организованы в первую очередь для добровольцев.

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Глава Кремля Владимир Путин не просто так присоединил временно оккупированные территории Украины к Южному ВО РФ накануне выборов. В эфире "Еспресо" Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", объяснил, почему для оккупантов очень опасно проводить мобилизацию на временно оккупированных территориях.

По его мнению, российский политик стремится продемонстрировать, что так называемая "СВО", то есть война против Украины, очень полезна для России. Путин таким образом стремится показать, что страна россиян становится больше, появляются новые военные округа и так далее.

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В ГУР назвали количество войск РФ на оккупированных территориях

Эксперт отметил, что мобилизация на временно оккупированных территориях Украины является опасной для России. ФСБ РФ считает, что местное население не является надежным, но определенные мобилизационные процессы могут быть организованы в первую очередь для добровольцев.

"Давать оружие людям, которые тебя ненавидят, очень плохая для них идея", — подчеркнул он.

Указ Путина о включении Херсонской и Запорожской областей в Южный округ

Путин 27 февраля включил Херсонскую область и Запорожье в Южный округ РФ. Речь не только о территориях, которые сейчас находятся под оккупацией. В Южный военный округ РФ, согласно указу главы Кремля, полностью включены Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области, а также Крым.

Согласно указу, также восстанавливается Ленинградский и Московский военные округа. К Ленинградскому переходит основная часть территорий, которые когда-то входили в состав Северного флота, к Московскому отошла большая часть территории Западного военного округа.

Напомним, 27 февраля в ВСУ рассказали, что будут делать оккупанты в ближайшее время. По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, войска РФ смогли адаптировать свои старые авиационные бомбы под управляемые пусковые механизмы. Так, КАБы активно сбрасывают по всей линии фронта.