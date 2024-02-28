ЗСУ намагаються розширити плацдарми на лівому березі Дніпра, — експерт

Для розширення плацдармів та руху в бік Кримського півострову потрібні знову ресурси — системи ППО, артилерійські системи, бронетехніка на лівому березі, говорить Владислав Селезньов.

Один з варіантів, як дійти до окупованого Криму — форсувати Дніпро з правого на лівий берег на Херсонщині, з метою подальшого просування до Армянська, розташованого на перешийку між Кримом. Це складна задача, адже потрібно переправляти через річку важку техніку, необхідну для масштабної наземної операції. А також без підтримки авіації не обійтись. Про це Фокусу для статті "Битва за Крим — де слабкі місця Росії та яка зброя потрібна Україні" сказав військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Наразі українська армія намагається розширювати плацдарми на лівому березі Дніпра. Їх глибина, за різними оцінками, від трьох до восьми кілометрів. Плацдармів декілька: район антонівського автомобільного мосту, район антонівського залізничного мосту, район населеного пункту Кринки, — говорить він. — Тобто на різних ділянках лівого берегу наші воїни вже є. При чому там діють не лише морські піхотинці, а й підрозділи прикордонних сил та територіальної оборони. Але для розширення плацдармів та руху в бік Кримського півострову потрібні знову ресурси — системи ППО, артилерійські системи, бронетехніка на лівому березі. В який спосіб перемістити з правого на лівий берег всі ці системи за умови того, що всі чотири мости, які раніше з’єднували правий та лівий берег Дніпра, від осені 2022 року зруйновані російською армією. За таких умов вести мову про те, що ми можемо налагодити сталу логістику можна лише в одному випадку — наведення понтонно-мостових переправ. Але відстань між берегами в цій частині складає близько тисячі метрів".

Експерт говорить, що це надзвичайно складна в інженерному плані місія.

"Це я кажу як фахівець і військовий інженер, — продовжує він. — Друга задача: як убезпечити цю переправу від впливу ворожої артилерії та авіації? Ворог, очевидно, буде намагатись її зруйнувати. У принципі варіанти рішення цієї проблеми є. Серед них: розширити плацдарм на глибину до 25 кілометрів. Ці зробити, не маючи на лівому березі артилерії та бронетехніки, неможливо. Крім того, захистити понтонно-мостову переправу від впливу авіації можна маючи власну авіацію. Можливо, ми її отримаємо влітку 2024 року. Можливо раніше, але жодних офіційних підтверджень,щодо конкретних дат, коли саме до лав українського війська долучаться F16, поки немає".

Нагадаємо, у нещодавньому інтерв’ю французькому виданню Liberation керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що тимчасово окупований Донбас буде важче повернути, ніж Крим.