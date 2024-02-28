F-35 як літак ДРЛО: у США почали випробування БПЛА в рамках програми PC-C4

Сенсори стелс-винищувача можуть збирати та передавати інформацію ударному безпілотнику, який виконуватиме бойове завдання замість літака. Таким чином F-35 може в потрібний момент замінити E-3 Sentries AWAC.

Американські фахівці розпочали нові тестові випробування свого літака F-35 Lightning II разом із безпілотниками в рамках програми Project Convergence Capstone 4 (PC-C4). Основна мета цих випробувань — вивчення сенсорів F-35 в альтернативному варіанті використання, а саме, в режимі дальнього радіолокаційного виявлення. Про це 28 лютого повідомили оглядачі Bulgarian Military.

Суть ідеї полягає в тому, щоб використовувати сенсори стелс-винищувача, які передаватимуть інформацію про розташування наземної цілі безпілотному літальному апарату. Таким чином, наземна ціль стає ціллю безпілотника, що направляється даними з F-35.

"Цей унікальний підхід дає змогу F-35 залишатися поза зоною бойових дій, зберігаючи свої цінні послуги, і замість цього використовувати економічний, але ефективний безпілотник-камікадзе", — зазначили оглядачі.

Революційний підхід

Успішна реалізація програми PC-C4 може здійснити революцію в майбутніх військових починаннях збройних сил як США, так і Великої Британії, оскільки F-35 перебуває на озброєнні цих країн уже давно.

І хоча обидві країни використовують літаки E-3 Sentries AWAC, які відмінно справляються з тактичними завданнями, головним їхнім недоліком є вразливість у межах бойових дистанцій. Водночас F-35, ймовірно, здатний ефективно замінити E-3, використовуючи своє бортове радіолокаційне обладнання.

У перспективі програма PC-C4 дасть змогу істотно розширити зону спостереження, оскільки на одну місію можна відправити лише обмежену кількість E-3, можливо, шість або сім штук одночасно. А ось флот із 20-30 літаків F-35 може забезпечити набагато краще покриття в межах бойового радіуса дії.

Крім того, потенційно F-35 у бойовому сценарії зможе замінити E-3, у разі втрати останнього або виведення його з ладу.

Раніше повідомлялося, що британські літаки F-35 планується оновити до версії Block 4. Модернізовані машини отримають новітні ракети Meteor і Spear 3.