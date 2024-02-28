План "Б": Пентагон може використати $4 млрд для допомоги Україні, - CNN

Йдеться про використання останнього джерела фінансування, яке має у своєму розпорядженні оборонне відомство США. Це кошти з президентського фонду. Їх можуть залучити навіть без гарантій відшкодування грошей Конгресом.

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки розмірковує над тим, чи використовувати останнє джерело фінансування, яке залишилося, для військової допомоги Україні. Розмови про цей та інші потенційні плани "Б" стають все більш нагальними останні кілька тижнів. Про це пише CNN з посиланням на джерела в Пентагоні.

Оборонне відомство США все ще має у своєму розпорядженні близько 4 мільярдів доларів президентських коштів для України. Це дає змогу Пентагону використовувати свої власні запаси, аби постачати військову техніку Києву.

Журналісти зауважують, що Пентагон раніше не хотів витрачати будь-які гроші, що залишилися, без гарантій, що їх відшкодує Конгрес. Оскільки вилучення із запасів Міністерства оборони без плану поповнення цього обладнання може вплинути на військову готовність американських військ.

Втім, в умовах, коли Київ дедалі більше потребує військової допомоги США, а в Палаті представників відмовляються голосувати за додаткове фінансування в розмірі 60 млрд доларів, високопосадовці Пентагону обговорюють, чи існує якась внутрішня фінансова подушка, яка дозволила б відомству витратити хоча б частину з тих 4 млрд доларів, що залишилися, на допомогу Україні в боротьбі з Росією.

Наразі жодних не ухвалено, але розмови про цей варіант та інші потенційні плани "Б" стають дедалі актуальнішими, адже ситуація на полі бою в Україні стає дедалі важчою.

Крім того представник Пентагону повідомив CNN, що наступний пакет допомоги Києву, якщо він надійде, "обов'язково включатиме критично важливі боєприпаси".

Також ведуться дискусії про те, як і де розмістити військову техніку, щоб її можна було якнайшвидше відправити в Україну після того, як будуть знайдені додаткові джерела фінансування, сказав посадовець.

Нагадаємо, 26 лютого видання Politico повідомило, що президент США Джо Байден і спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон практично не контактують один з одним, що погіршує ситуацію з виділенням коштів на допомогу Україні.

31 січня заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд під час візиту до Києва запевнила, що Вашингтон виділить Україні обіцяну допомогу, адже там розуміють, що станеться, якщо Україна не виживе.