Залучили молодь: як в Україні розв'язали проблему російських "кротів", — ексголова ГУР (відео)

Як сказав Валерій Кондратюк, керівництво ухвалило рішення почати формувати нові підрозділи, до яких входили молоді люди, які не мали стосунку до СРСР і КДБ.

Україна втратила довіру Заходу, коли до влади почали приходити проросійські політики і призначати проросійські кадри на керівні посади в спецслужбах. Про це в коментарі Radio NV розповів ексголова ГУР Міноборони, департаменту контррозвідки СБУ та Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк.

За його словами, довелося вирішувати проблему російських "кротів" заради співпраці з Центральним розвідувальним управлінням США. Він зазначив, що це був виклик, який Україні потрібно було подолати.

"Тому що ці наші "припливи" і "відливи" в українській політиці, коли до влади поверталися проросійські політики і призначали проросійські кадри, зокрема на керівні посади в спеціальних службах, у розвідувальних органах, вони підривали довіру Заходу. Тобто зрозуміло, що будь-які довготривалі операції чи розвиток стосунків у таких умовах — це було б нанесенням шкоди власній системі національної безпеки", — сказав він.

Кондратюк також зазначив, що для виходу з такого становища керівництво ухвалило рішення почати формувати нові підрозділи, до яких входили молоді люди. Вони не мали стосунку до Радянського Союзу і до спадщини часів КДБ.

За словами ексглави ГУР, це були молоді люди, які навчалися в Академії Служби безпеки України. Вони вирішили випуститися достроково й отримати військове звання молодшого лейтенанта.

"І саме на них було зроблено ставку (підготовка, тренування) для того, щоб створити основу для довіри і для майбутніх спільних операцій з нашими західними партнерами і службами", — сказав він.

Валерій Кондратюк про боротьбу з російським "кротами" (дивитися з 5 хвилини 20 секунди)

Нагадаємо, генерал СБУ припустив, звідки РФ дізналася про плани контрнаступу ЗСУ. Віктор Ягун упевнений, що інформація про контрнаступ ЗСУ потрапила в РФ після масштабного витоку інформації в США.

Також у ГУР заявили, що рішення про додаткову мобілізацію в РФ ухвалять після президентських виборів. Уже зараз спостерігається важка ситуація на багатьох напрямках.