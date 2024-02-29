ЗСУ вибили росіян з Орлівки, а "прорахунки" командирів виправили, — Сирський (карти)

Головнокомандувач Збройних сил наголосив, що наразі жорсткі бої тривають в районах населених пунктів Вербове та Роботине на Запоріжжі, над якими противник намагається повернути контроль.

Російські окупанти продовжують активні наступальні дії на численних відрізках лінії фронту, особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках. Проте Силам оборони вдалося вибиття ворога з околиць Орлівки Донецької області. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram.

За його словами, російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону українських військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.

Крім того, жорсткі бої тривають й в районах населених пунктів Вербове та Роботине Запорізької області, над якими противник намагається повернути контроль.

Роботине та Вербове на картах DeepState Роботине та Вербове на картах DeepState

Сирський уточнив, що свою роботу в районі бойових дій він розпочав з оперативно-тактичного угрупування (ОТУ) Донецьк — у частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку.

"Успіх будь-якого бою залежить від якості планування і того, наскільки успішно замисел командира реалізовується його підлеглими. Це визначається насамперед досвідом й майстерністю командувача та командирів, вмінням правильно оцінити обстановку і прийняти адекватні та своєчасні рішення. На рівні командирів батальйонів, рот і взводів головне забезпечити практичну реалізацію цих рішень, утримати позиції та знищити противника вогнем всіх засобів", — наголошує він.

У роботі командирів виявили прорахунки

Також, як зазначив головнокомандувач ЗСУ, під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці ворога, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.

"Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів", — заявляє Сирський.

ЗС РФ прорвались на околицю Орлівки, однак ЗСУ їх вибили

Окрім того, він відзначив стійкість і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад, які "сміливими та рішучими діями" вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки.

Орлівка на карті DeepState

Нагадаємо, раніше у зведенні "Інституту вивчення війни" повідомили, що російські війська 26 лютого просунулися на південь від Кремінної на тлі позиційних боїв, що тривають на лінії Куп'янськ–Сватове–Кремінна.

Також повідомлялося, що, за оцінками DeepState, Степове і Сєверне вже окуповані.