"Потрапили в мертву петлю": у ЗС РФ залишилося близько 700 військових літаків, — Forbes

За словами журналістів, з урахуванням бойових втрат зараз штурмовики й винищувачі РФ змушені виконувати більше завдань — через додаткове навантаження і зношування до списку втрачених потрібно додати ще 27-57 штук. ЗСУ на передовій створили сліпі зони, в яких російські пілоти ледве помічають ракети, що наближаються.

У четвер, 29 лютого, російські ПКС втратили ще два винищувачі-бомбардувальники Су-34. У разі підтвердження повідомлень Повітряних сил України збитий літак продовжить безпрецедентну смугу успіхів української ППО. Про це пише Forbes.

У ЗСУ стверджують, що за 11 днів збили 11 російських літаків: сім Су-34, два Су-35 і два рідкісних радіолокаційних А-50.

У теорії у російських ПКС ще дуже багато літаків, на практиці ж управління повітряними операціями близьке до колапсу.

Неясно, як саме ЗСУ збивають стільки літаків. Можливо, на передову направили деякі із ЗРК Patriot у складі мобільних груп ППО — влаштовують засідки на російські літаки та швидко переміщують у безпечне місце.

Але відстань, на якій був збитий А-50 минулої п'ятниці, — близько 200 км — вказує на те, що використовувалася ракетна система великої дальності. Можливо, це С-200 часів Холодної війни, які українські ЗС зняли зі зберігання.

Повідомляється, що, вочевидь, Україна перемістила деякі з 20 систем NASAMS ближче до передової, оскільки, за словами OSINT-дослідників, минулого понеділка росіяни знайшли та знищили свою першу пускову установку NASAMS неподалік Запоріжжя.

Можливо, ці втрати пояснюються тим, що після Авдіївки російські ПКС стали здійснювати більше бойових вильотів до лінії фронту і скидати планувальні бомби.

В Українському центрі оборонних стратегій повідомили, що противник подолав страх застосування авіації безпосередньо над полем бою. Попри втрати авіації, сухопутні війська отримують значну перевагу у вогневій потужності.

Збільшення кількості російських вильотів відкриває перед українською ППО нові цілі.

Раніше російські ПКС розраховували приблизно на дев'ять радіолокаційних літаків А-50, організованих на трьох "орбітах" на півдні, сході та півночі — сенсорне покриття повністю охоплювало необхідну площу.

Але ЗСУ знищили третину такого покриття і створили сліпі зони, в яких російські пілоти ледве помічають, як ракети наближаються.

Російські ПКС втрачають бойові літаки частіше, ніж можуть собі це дозволити. В умовах санкцій російська аерокосмічна промисловість насилу виробляє більше кількох десятків нових літаків за рік.

Через втрати зростає навантаження на наявні літаки та екіпажі. Російська авіація ще не перебуває в організаційній петлі смерті, але явно все до цього йде, зазначають журналісти.

На папері російські ПКС придбали 140 надзвукових Су-34. З урахуванням непідтверджених втрат цього року втратили 31 Су-34.

За словами Майкла Бонерта, інженера корпорації RAND, збиті літаки становлять "лише частину загальних втрат" російських винищувачів.

"Надмірне використання цих літаків теж дорого обходиться, оскільки війна затягується. У затяжній війні, коли одна сила намагається виснажити іншу, значення має загальна довговічність збройних сил", — зазначав він.

Два роки тому Росія вступила у війну з приблизно 900 винищувачами й штурмовиками; за перші 18 місяців Україна знищила близько 100. Але потреби в бойових вильотах не зменшилися. Тепер 800 літаків, що залишилися, змушені виконувати завдання, які раніше виконували 900. Звідси підвищене навантаження і знос, додатковий ремонт і складні пошуки запчастин.

Через додатковий час польоту РФ втратила від 27 до 57 літаків. І це було ще до грудня, коли російські літаки стали падати частіше, зазначив Бонерт.

Якщо додати нещодавно збиті, це може означати, що зараз можливості парку російських ПКС скоротилися до 700 винищувачів і штурмовиків. На двісті менше, ніж двома роками раніше.

Щоб уникнути ще більшого зносу і втрат, російські ПКС незабаром можуть опинитися перед важким вибором: літати рідше або знижувати боєготовність.

Нагадаємо, що Юрій Ігнат пояснив, чому росіяни втратили вже 11 літаків за останній час.

Також повідомлялося, що Україна за тиждень завдала два удари HIMARS по скупченню російських військ.