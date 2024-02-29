"Підтягують потужні резерви": ЗС РФ намагаються просуватися під Бахмутом, — Євлаш (відео)

За словами спікера Східного угруповання військ Іллі Євлаша, російські окупанти дуже активно застосовують штурмові групи "Шторм Z", "Шторм V", мотострілецькі полки і бригади, які продовжують штурмувати позиції наших захисників на фронті.

Російські окупанти роблять постійні спроби захопити Іванівське та Богданівку, що розташовані під Бахмутом Донецької області. Там постійно ведуться важкі бої. Про це начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш сказав в ефірі інформаційного марафону.

За його словами, ЗСУ проводять усі необхідні інженерні та фортифікаційні заходи, щоб утримати противника, на Бахмутському напрямку.

"Ворог продовжує тиснути в бік району населеного пункту Іванівське і в район Богданівки, там уже йдуть бої в межах міста. Ворог продовжує підтягувати свої потужні резерви. Крім того, постійно завдає свої удари дронами-камікадзе, такими як "Ланцет", коригує свою артилерію за допомогою таких дронів, як "Зала" і "Орлан", і також активно застосовує FPV-дрони", — сказав Євлаш.

На додачу до цього, російські військові активно задіюють спеціальні угруповання "Шторм Z" і "Шторм V", а також мотострілецькі підрозділи і бригади, які активно атакують позиції наших сил на передовій.

Згідно з його повідомленням, за останні 24 години противник здійснив майже 700 обстрілів по позиціях Збройних сил на Бахмутському напрямку і чотири рази залучав авіацію.

Російські війська регулярно використовують літаки Су-25, але цього разу вони застосували некеровані авіаційні ракети замість некерованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 56 атак дронами-камікадзе.

"Відбулося 8 бойових зіткнень із ворогом, під час яких противник втратив 131 окупанта та ще 79 одиниць озброєння і військової техніки", — сказав Євлаш.

Нагадаємо, що 28 лютого у ЗСУ повідомили, що аеророзвідка 22-ї бригади активно бере участь у знищенні російської військової техніки під Бахмутом Донецької області. Повітряні розвідники здійснюють свою місію на великих відстанях, виявляючи ворожі артилерійські установки в тилу окупантів і відстежуючи їхнє пересування.