РФ вивела на орбіту іранський супутник для спостереження Pars-1: які цілі в Тегерана (відео)

Космічна програма Ірану, ймовірно, містить технології подвійного призначення. Може йтися про розвиток балістичного ракетного потенціалу Тегерана.

В Амурській області РФ 29 лютого з космодрому "Восточный" ракета-носій "Союз-2.1б" вивела на орбіту іранський "дослідницький" супутник Pars-1. Відео запуску опубліковано в YouTube на каналі CBC TV Azerbaijan.

Російські ЗМІ повідомляють, що апарат здатний відправляти зображення високої роздільної здатності з орбіти на висоті 500 км над Землею. У повідомленні корпорації "Роскосмос" ідеться, що в інтересах Іранського космічного агентства на орбіту виведено іранський малий космічний апарат Pars-1, який "є супутником-демонстратором, призначеним для відпрацювання технологій дистанційного зондування Землі".

Разом з іранським супутником на низьку навколоземну орбіту було виведено і 17 російських апаратів. 16 із них стануть частиною системи автоматичної ідентифікаційної системи Sitro-Ais для трекінгу морських суден, а один — "Зоркий-2М" — увійде до угруповання апаратів із дистанційного зондування Землі.

Що відомо про Pars-1

Офіційні джерела пишуть, що Pars-1 — це зондувальний супутник, проєктування, розробка, складання та випробування якого завершилися фахівцями й молодими вченими Іранського інституту космосу.

Апарат вагою 134 кг оснащений 15-метровою камерою і входить до серії дослідницько-зондувальних супутників Іранського інституту наукових досліджень

"Він був розроблений і створений з метою функціональної візуалізації, розвитку вимірювань даних, а також розроблення і тестування технологій, необхідних для вітчизняних оперативних досліджень", — пишуть іранські джерела.

Місія Pars-1 спрямована на розширення внутрішнього ринку вимірювальних даних, розробку і тестування фундаментальних технологій для вимірювальних супутників і їхніх наземних компонентів, а також на підвищення швидкості передавання даних на Землю за допомогою каналу зв'язку X-діапазону.

Критика космічної програми Ірану

Тим часом західні оглядачі зазначають, що міжнародна спільнота, зокрема США, висловлює занепокоєння з приводу розширення космічної програми Ірану. Річ у тім, що йдеться про технології подвійного призначення, які можуть сприяти розвитку балістичного ракетного потенціалу Тегерана.

"США уважно стежать за співпрацею між Іраном і Росією, особливо у світлі нещодавнього запуску супутника, що змушує замислитися над безпековими наслідками союзу Москви і Тегерана в галузі космічних технологій", — підкреслюють оглядачі.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Іран вивів на орбіту військовий супутник Nour-3. Тегеран заявив, що апарат покликаний реалізувати плани щодо "розширення використання супутників у науково-дослідній та управлінській діяльності".