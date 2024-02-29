"Не можуть перетнути межу": Євлаш розповів про лінії оборони ЗСУ біля Часового Яру

За словами речника Східного угруповання військ Іллі Євлаша, опорні пункти, які встановили захисники, дають змогу активно атакувати росіян і знищувати їхнє озброєння.

Поблизу міста Часів Яр Донецької області було встановлено кілька ліній оборони, які здатні тривалий час протистояти російським силам і уповільнити їхнє пересування вперед. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш у коментарі виданню Liga.net.

За його словами, на даному напрямку було розгорнуто велику мережеву оборонну споруду, що включає різноманітні інженерні фортифікації, протитанкові та мінні загородження, а також системи колючого дроту і дистанційного мінування, що охоплюють як передові, так і тилові зони.

"Крім того, обладнано до двох десятків взводних опорних пунктів. Обладнано бетонні вогневі споруди для довготривалої оборони, з яких можна вести вогонь. Це нагадує ДОТи з Другої світової. Досить багато протитанкових ровів нарито, щоб важка техніка противника не могла вільно перетнути межу. Вона там має зупинятися, а піхота спішуватися, — пояснив речник військ.

За його словами, це дає можливість активно наносити по них поразку і знищувати техніку, а ворог уже зараз втрачає 60% техніки на під'їзді до позицій.

Євлаш стверджує, що інженерні укріплення забезпечують достатній захист для особового складу Збройних Сил України, забезпечуючи збереження життя і здоров'я воїнів, які діють на передньому рубежі.

Нагадаємо, 8 лютого у ЗМІ розповіли, що від позицій російських військових до Часового Яру — 4 кілометри. За словами журналістів, у місті продовжують проживати цивільні.

Також заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер повідомив, що Збройні сили Російської Федерації посилили атаки на ЧасівЯр з-під Бахмута Донецької області.