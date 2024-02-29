Ціль №1 для противника: у КМВА відреагували на чутки про повторний наступ ЗС РФ на Київ

За словами начальника столичної міської військової адміністрації Сергія Попка, війна триває не тільки на лінії фронту, а й по всій країні. За діями окупантів біля кордону активно стежать.

Останнім часом почастішали розмови про те, що російські окупанти можуть накопичити сили і найближчим часом знову почати наступ на столицю. Імовірність такого сценарію прокоментував начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко в інтерв'ю для "ТСН".

За його словами, що стосується оборони кордону, то війна не закінчилася. Вона триває не тільки на лінії фронту, а й на всій території нашої країни. Відповідно, потрібно бути готовими до всього.

"Київ уже довгий час не входить до зони бойових дій. Але ці роки війни навчили нас головного — ворог не відмовиться від своїх планів знищити Україну, а Київ є і буде пріоритетною ціллю №1 для противника. Досвід початку повномасштабного вторгнення показав, що небезпека може виникнути з будь-якого напрямку. І, зокрема, з північного", — заявив Сергій Попко.

Окремо начальник КМВА додав, що українська розвідка продовжує уважно стежити за силами противника біля кордону. Фіксується, що в Білорусі, де також розташовані війська ЗС РФ, час від часу проводяться перевірки бойової готовності їхніх збройних сил, різнопланові навчання тощо.

Також у Білорусі розташований не тільки особовий склад Російської Федерації, а й авіація з важкою технікою, хоч і в незначній кількості. Переважно вони там розташовані на ротації або відновленні.

"Крім того, у прилеглих до кордону областях ворог тримає певний контингент військ, застосовує диверсійно-розвідувальні групи для дестабілізації ситуації на кордоні — все це, щоб завадити українській армії перекидати додаткові сили на фронт, на південь і схід. Але на сьогодні наша розвідка і розвідка партнерів не фіксують створення ударних угруповань, які могли б нести загрозу з північного напрямку", — продовжує Сергій Попко.

На його думку, ситуація стабільна і контрольована, хоч загроза і залишатиметься, поки триває війна. Обороні Києва приділяють особливу увагу.

Нагадаємо, 22 лютого заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що для досягнення своїх цілей Москві може знадобитися "дійти" до Києва. Він вважає, що конфлікт буде нескінченним, якщо Україна не погодиться бути у складі Росії.

21 лютого в ГУР прокоментували чутки про те, що РФ може почати новий наступ на Харків або Київ. За словами заступника начальника української розвідки Вадима Скібіцького, російська армія не має стратегічних резервів для проведення нового наступу на іншому напрямку. Усі підрозділи вже залучені у війну.