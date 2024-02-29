Виїзд чоловіків за кордон: адвокат розповів, на які зміни очікувати з 1 березня 2024 року

За словами юриста Ростислава Кравця, виїзд чоловіків за кордон залежатиме від того, чи буде ухвалено законопроєкт №10449, який мають укотре розглянути 6 березня.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну триває воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період існують обмеження на виїзд військовозобов’язаних (від 18 до 60 років) за кордон. Кардинальних змін щодо виїзду чоловіків за межі України з 1 березня 2024 року не відбудеться. Про це повідомив адвокат та старший партнер адвокатської компанії Кравець і партнери Ростислав Кравець у коментарі "Фактам ICTV".

Він зазначив, що виїзд чоловіків за кордон залежатиме від того, чи буде ухвалено законопроєкт №10449, який мають укотре розглянути 6 березня.

Згідно з чинним законодавством із 1 березня 2024 року виїзд чоловіків за кордон можливий для:

чоловіків з інвалідністю;

чоловіків, які мають дружину з-поміж осіб з інвалідністю I або II групи;

осіб, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

виїжджати за кордон також можуть батьки, опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

чоловіки, які потребують постійного догляду;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними;

чоловіки, виїзд яких за кордон зумовлений професійними потребами (відрядження) або допомогою ЗСУ.

Нагадаємо, 28 лютого повідомлялося, що зниження призовного віку в Україні може призвести до нової демографічної кризи. У ЗМІ назвали окопну війну "жахливою перспективою". Повідомляється, що мобілізація 20-річних може поставити безпеку України під загрозу "через десятиліття".