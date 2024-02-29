Мобілізація в Україні: комітет Ради схвалив звільнення від призову низки категорій громадян (перелік)

Одинокі та багатодітні батьки, родичі інвалідів I-II групи, опікуни неповнолітніх згідно з законопроєктом №10449 не підлягають мобілізації.

У Верховній Раді триває робота над остаточною версією законопроєкту про мобілізацію (№10449). У четвер, 29 лютого, комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглядає блок питань про скасування відстрочки аспірантів, які навчаються на контрактній формі. Про це повідомив секретар комітету, народний депутат від "Голосу" Роман Костенко в коментарі Укрінформу.

Він нагадав, що профільний комітет має опрацювати понад чотири тисячі правок. Для зручності їх розділили на 16 блоків. Днем раніше, 27 лютого, під час засідання комітет схвалив звільнення від призову під час мобілізації наступних категорій громадян:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

жінки та чоловіки, які мають дитину або дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини або дітей помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

члени сім’ї осіб з інвалідністю I та II групи.

За словами Костенка, на засіданні під час розгляду цього блоку питань були присутні міністр соціальної політики та заступник міністра охорони здоров’я. Їхню позицію врахували.

Крім того, секретар оборонного комітету повідомив про ретельний розгляд і голосування блоку правок "Додаткові повноваження поліції". Народні обранці погодилися, що поліція має не вручати повістки, а брати участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Також надамо право уповноваженому представнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейському здійснювати фото і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів", – заявив Костенко.

Ще один блок, який обговорили на засіданні комітету, стосувався надання права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробувальним терміном, за бажання бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації. Цей блок народні депутати також підтримали.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№10449). До другого читання проєкту закону депутати подали 4195 правок.

Американське видання The New York Times писало, що посилення мобілізації в Україні може спричинити демографічну кризу. Журналісти спрогнозували, що зниження призовного віку з 27 до 25 років, яке передбачене законопроєктом про мобілізацію, залучить до боїв більш здорових бійців, але водночас створить деякі "довгострокові ризики".