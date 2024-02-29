ЗСУ розбили штурмовиків "Ахмату": росіяни усвідомили "перспективу" та згорнули операцію

В ОСУВ "Хортиця" пояснили, що ЗС РФ відправляють у штурми під Бахмутом малі групи. Однак робота українських військ виявилась досить "переконливою", щоб ворог відмовився від свого плану.

Російські окупанти були змушені припинити наступ на Донеччині після того, як їхні штурмові групи розбили. Про це у коментарі "Еспресо" 29 лютого розповів начальник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Ілля Євлаш.

Він розповів, що ЗС РФ намагаються атакувати на Бахмутському напрямі малими штурмовими групами — до 20 бійців. Ворог намагається відбити втрачені позиції та вийти на плацдарми в напрямку Часового Яру. Зокрема, там активно діють штурмові групи, сформовані з підрозділів "Ахмату".

"Нещодавно одна з бригад, яка тримає оборону на цьому напрямку, знищила одну з таких груп. Спочатку йшла штурмова група, за нею мала висуватися група закріплення. Окупанти були розбиті нашою артилерією та добиті дронами. Група висування також була виявлена. По ній було нанесено вогневе ураження, після чого підрозділи відмовилися продовжувати свої наступальні дії", — поділився Євлаш.

Військовий зазначив, що Часів Яр — це найбільше місто на Бахмутському напрямі наразі, тому до нього прикута увага російських окупантів.

"Впродовж року ворог не полишав своїх намірів, постійно завдавав потужних ударів по Часовому Яру. Зараз росіяни залучили авіацію, яка постійно скидає на місто керовані авіабомби, обстрілює його з мінометів та артилерії усіх видів, калібрів", — повідомив Євлаш.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

Він описав ситуацію під Бахмутом як дуже складну. Вже тривають бої в межах населених пунктів Іванівське та Богданівка.

"Росіяни продовжують підсилювати свої резерви, перекидають туди свої підрозділи "Шторм-Z", "Шторм V", мотострілецькі полки, танкові полки. Крім того, ворог активно застосовує артилерію та авіацію", — додав речник.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

Нагадаємо, у ВМС розповіли про "цікавий випадок" у Чорному морі з двома російськими кораблями. Ворожі судна несподівано змінили маршрут і "розбіглися по куточках".

29 лютого у Bloomberg повідомили, що в Україні стурбовані тим, що ЗС РФ зможуть набрати значних темпів просування до літа. Водночас Кремль не відмовляється від своєї мети — захопити Київ та Одесу.