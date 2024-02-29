"Потрібна визначеність": ветеран назвав спосіб удосконалити процес мобілізації (відео)

За словами бійця Юрія Гудименка, ясність у процесі мобілізації знижує страхи, навіть якщо вона може бути неприємною.

Держава повинна забезпечувати громадянам ясність щодо мобілізації та їхньої ролі у воєнний час. Про це повідомив ветеран Юрій Гудименко в коментарі виданню LIGA.net.

Згідно з його висловлюванням, ясність знижує страхи, навіть якщо вона може бути неприємною, наприклад, щодо термінів призову в армію.

"Неважливо, який саме це термін. Головне, щоб він був чітким і конкретним. У людини в голові буде побудований план. Має бути конкретика, що ти одразу не потрапиш на передову", — сказав Гудименко.

Він наголосив, що у майбутнього солдата, який переглядає відеозаписи з бойовими діями, боями і пораненими, може скластися хибне враження про те, що 99,9% бійців постійно беруть участь в інтенсивних бойових боях цілодобово.

Але Гудименко зазначив, що це не так.

"Є тихі напрямки, є більш гучні напрямки, є друга і третя лінія, тилові структури, в яких служать сотні тисяч людей. Просто їх не показують, вони нікому не цікаві. Якщо буде впевненість, що після навчання ти не будеш наближатися до фронту ближче, ніж на 20 км, де нічого не прилітає, але ти вже чуєш щось, потім на 5 км від фронту, де вже прилітає, але не так, як на передньому краї. мій батальйон поступово загартувався", — заявив ветеран.

Насамкінець, він наголосив, що для боротьби зі страхом невизначеності державі необхідно забезпечувати конкретні дані та інформацію.

Нагадаємо, 27 лютого в Міноборони відповіли, коли запрацює електронний кабінет призовника. Законопроєкт про запровадження електронного кабінету вже ухвалили у Верховній Раді. У міністерстві запевнили, що фахівці почали роботу над функціоналом.