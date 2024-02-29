ЗС РФ скинули авіабомбу в Запорізькій області й атакували Херсонщину, є постраждалі

Російські окупанти почали скидати керовані авіабомби по цивільних у населених пунктах України в тилу.

Російські окупанти вдень 29 лютого завдали авіаудари керованими авіабомбами по селу в Запорізькій області і вчергове атакували дронами райцентр Берислав на Херсонщині. Про це повідомили обласні адміністрації.

Запорізька область

Як уточнив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, ворожа авіація завдала удару по селу Юльївка неподалік Запоріжжя.

Фото: Google Maps

За його словами, приблизно о 13:10 керованими авіабомбами було завдано удар по Новоолександрівській громаді Запорізького району. Внаслідок нальоту загинула людина.

Фото: Скріншот

Також днями в цій самій області внаслідок російського обстрілу постраждали двоє цивільних у Приморському Василівського району.

Херсонська область

Учергове під атаку російських дронів безпосередньо на подвір’ї приватного будинку потрапили двоє людей у Бериславі Херсонської області. Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Фото: Google Maps

"91-річна жінка та 58-річний чоловік дістали контузії, вибухові травми й уламкові поранення кінцівок. Потерпілих шпиталізували. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості", — йдеться в повідомленні.

Фото: Скріншот

Нагадаємо, учочі 27 лютого війська РФ обстрілювали Шуменський мікрорайон і середмістя Херсона, унаслідок обстрілу постраждала жінка. Ще раніше росіяни обстріляли Білозерку Херсонської області. Спочатку повідомлялося про одну загиблу та двох поранених під час обстрілу Білозерки, пізніше кількість поранених зросла до п'яти осіб.

Нагадаємо, 29 лютого очільник Кремля Володимир Путін пригрозив НАТО ядерним ударом у відповідь на введення військ в Україну. Російський президент заявив, що західні країни мають розуміти, що в РФ теж є зброя, яка може уражати цілі на їхній території.