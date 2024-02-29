Якщо Україна впаде, НАТО воюватиме з Росією, — Остін (відео)

Глава Пентагону вважає, що Володимир Путін не зупиниться, якщо досягне успіху у війні проти України. А в разі програшу України на полі бою під загрозою можуть опинитися країни Балтії.

Міністр оборони США Ллойд Остін не виключає, що у випадку поразки України в повномасштабній війні проти Росії, Альянсу доведеться воювати з Росією. Про це глава Пентагону сказав на слуханнях Комітету з питань збройних сил Палати представників США в четвер, 29 лютого.

Остін попередив, що без відновлення американської допомоги Україна залишатиметься в невигідному становищі. Зокрема, українські війська продовжать поступатися в артилерії та опиняться в небезпеці через брак "адекватних систем ППО". Тому важливо не допустити ситуації у світі, "де одна країна може перекроювати кордони своїх сусідів і нелегітимно захоплювати їхні суверенні території".

"Кожен день ми бачимо, що росіяни домагаються поступових територіальних здобутків. Це дуже тривожно. Без нашої підтримки українці поступатимуться в артилерії, будуть у небезпеці", — заявив Остін.

За його словами, якщо Україна програє, то Росія "не зупиниться" й атакує сусідні країни, насамперед країни Балтії.

"Якщо ви балтійська країна, ви вкрай хвилюєтеся, чи не будете наступними. Вони знають Путіна. Вони знають, на що він здатен. І, відверто кажучи, якщо Україна впаде, я дійсно вірю, що НАТО воюватиме з Росією", — сказав Остін.

Остін про те, за яких умов НАТО може воювати з РФ (1:58:38)

Як відреагували в Кремлі на слова Остіна

Офіційна представниця МЗС РФ Захарова слова Остіна назвала "божевільними".

"Це пряма погроза Росії чи спроба вигадати відмовку для Зеленського? І те, й інше божевільно. Натомість тепер усі бачать, хто агресор — це Вашингтон", — написала Захарова у своєму Telegram-каналі.

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Не оминули заяву глави Пентагону і в Раді Федерації й Держдумі РФ. Сенатор Пермінов заявив, що якщо це погроза, то "постає питання про адекватність Остіна". А голова комітету Держдуми з оборони Картаполов сказав, що "НАТО може чекати, що й Україну, якщо Альянс продовжить агресивну політику", пише російське агентство "РИА Новости".

Нагадаємо, 29 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін пригрозив НАТО ядерним ударом у відповідь на введення військ в Україну. Путін заявив, що західні країни мають розуміти, що в Росії теж є зброя, яка може уражати цілі на їхній території.

"Це реально загрожує конфліктом із використанням ядерної зброї, а отже, знищенням цивілізації", — заявив Путін.