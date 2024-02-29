В Україні мобілізують офіцерів запасу: хто має право на відстрочку та кого призвуть першим

Згідно із законодавством, під мобілізацію підпадають усі військовозобов’язані громадяни, тому офіцерів запасу можуть також мобілізувати на загальних підставах.

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні підлягають призову також офіцери запасу. Їх можуть мобілізувати на загальних підставах. Про це повідомляє видання "Апостроф".

Так, згідно із законом "Про військовий обов’язок і військову службу", офіцерами запасу вважаються громадяни, які отримали диплом бакалавра (або вищого освітнього ступеню), пройшли курс підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали іспит та атестовані до офіцерського складу.

Особи офіцерського складу призиваються із запасу наказами Міністра оборони України по особовому складу і направляються, як правило, у розпорядження посадових осіб, які мають право призначити їх на посади.

На період військової служби за призваними офіцерами запасу зберігається місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб-підприємців, в яких вони працювали на час призову.

Згідно із законодавством, під мобілізацію підпадають усі військовозобов’язані громадяни, тому офіцерів запасу можуть також мобілізувати на загальних підставах. Проте їх можуть мобілізувати не тільки за спеціальностями, зафіксованими у військово-облікових документах, а призначити на нижчу посаду.

Під час загальної мобілізації, яка зараз триває в Україні, офіцери запасу мають такі обовʼязки:

прибувати до ТЦК та СП для оновлення військово-облікових даних,

проходження медичного огляду,

направлення на підготовку для вдосконалення своєї спеціальності.

Офіцерам запасу не можна змінювати місцепроживання, не отримавши дозвіл керівника Територіального центру комплектування.

Офіцерів запасу відправляють на службу після проходження ВЛК. Зокрема, обмежена придатність впливає на вид діяльності та місце проходження служби.

Одержавши мобілізаційне розпорядження, офіцер може самостійно прибути на збірний пункт упродовж вказаного терміну. Неявка може стати причиною притягнення до кримінальної відповідальності за фактом ухилення від призову.

Не підлягають мобілізації офіцери запасу у випадку:

якщо мають інвалідність/статус тимчасово непридатних до служби за станом здоров’я;

якщо мають бронь від організації, де зараз працюють;

якщо дружина, батьки чи батьки дружини з інвалідністю першої або другої групи;

якщо мають самотнього родича, який потребує догляду;

якщо мають статус багатодітного.

Нагадаємо, що у Верховній Раді підтримали у першому читанні законопроєкт про мобілізацію. Серед запропонованих ним норм — зниження граничного призовного віку з 27 до 25 років та посилення покарань для ухилянтів.

Раніше повідомлялося, що в Україні триває обговорення законопроєкту про мобілізацію №10449, який можуть ухвалити найближчим часом. Окрема дискусія відбувається з питання електронних повісток.