"Свідома утилізація": Росія повторно відправляє на фронт колишніх полонених, — ГУР (відео)

В українській розвідці заявили, що російська влада не дає поспілкуватися тільки-но звільненим росіянам зі своїми родинами. Окупантів відправляють на "профілактичгу роботу" в ФСБ, а потім повертають на фронт.

Російські військові, які повертаються в Росію в результаті обмінів, повертаються назад на фронт, а не додому. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі програми "Тема з Мосейчук".

Спочатку обміняних полонених забирають на "профілактичну роботу" в ФСБ.

"Далі короткий процес в закритому режимі — так зване "лікування". А далі — військова частина і повернення на фронт", — заявив Юсов.

За даними ГУР, родини не завжди мають можливості навіть телефоном поспілкуватися зі своїм звільненим родичем. Колишні полонені не їдуть додому, а одразу потрапляють на фронт як військовозобов'язані, де їхня доля в більшості випадків визначена.

Юсов про повернення російських полонених на фронт після звільнення (48:20)

"Вони бояться правди, тому що людина, яка повертається з українського полону, може розповісти, а як насправді в українському полоні. Що насправді відбувається, що насправді робили і роблять російські окупанти і вбивці в Україні. І про воєнні злочини, і про те, що вони бачили", — пояснив Юсов.

За його словами, цієї правди дуже боїться кремлівська влада.

"Російський режим путінський цієї бацили боїться. Тому так, це свідома утилізація", — додав він.

Нагадаємо, 28 лютого російське видання Baza повідомляло, що у Росії порушили кримінальну справу проти військовослужбовця ЗС РФ, який нібито після потрапляння в полон воював на боці ЗСУ.

26 лютого заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що українська і російська сторона взяли в полон співмірну кількість осіб під час виходу бійців ЗСУ з Авдіївки Донецької області.