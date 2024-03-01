Вівтар та хресний хід з "іконою" Бандери: білорус влаштував "богохульну провокацію" у РФ

Художник з Білорусі від імені історичного товариства розіслав російським школам "завдання". Владислав Бохан переконав керівників роздрукувати відфотошоплені ікони та "вшанувати святих".

Білоруський художник-акціоніст Владислав Бохан змусив російські школи виставити ікону зі Степаном Бандерою. Про "пранк" він 29 лютого розповів у соцмережах.

"Свічки запалені. І навіть зведені вівтарі. Але не від посилання душі, а тому, що партія сказала! Сказала вшанувати місцевошанованих святих: Святого Степана та Святу Світлану", — написав Бохан.

Він зауважив, що "за дивним збігом" Святим Степаном виявився Степан Бандера, а Святою Світланою — Світлана Сніжко. Художник пояснив, що це суддя, яка визнала його канал у Білорусі екстремістським.

"Я ж казав, що помщуся", — підкреслив митець.

Фото: Владислав Бохан / Telegram Фото: Владислав Бохан / Telegram Фото: Владислав Бохан / Telegram Фото: Владислав Бохан / Telegram

Бохан опублікував окремо фото "ікон", підкресливши, що використав "цілком канонічне" фото Бандери.

"Ікона" зі Степаном Бандерою Фото: Владислав Бохан / Telegram "Ікона" зі Світланою Сніжко

У російському медіа SHOT заявили, що "максимально богохульна провокація українського ЦІПСО провалилася".

З’ясувалось, що Бохан відфотошопив православні ікони та направив у школи Забайкальського краю РФ ніби лист від Російського історичного товариства. "Організація" вимагала від шкіл роздрукувати "ікони", вставити їх у рамки та здійснити хресний похід до місцевих церков.

"А ще намагалися переконати російських вчителів, що Степана та Світлану канонізували зі схвалення Московського Патріархату зовсім недавно — буквально цього місяця", — зазначили пропагандисти.

На виконання завдання "товариство" дало школам менше ніж добу. Вже наступного дня до обіду керівники мали відправити звіт про акцію з фото.

Фейковий лист Фото: Shot

У ворожому медіа запевнили, що керівники шкіл нібито зрозуміли обман та звернулись до поліції. Однак опубліковані Боханом фото свідчать про те, що щонайменше половина завдання була виконана.

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