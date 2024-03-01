Заява Макрона про відправку армії НАТО "погіршила ситуацію" для України, — Politico

У виданні зазначили, що слова очільника Франції про те, що НАТО, можливо, доведеться надіслати солдатів в Україну, "досягли абсолютно протилежного" результату й були сприйняті критикою.

Нещодавня заява президента Франції Емманюеля Макрона, який висловив ідею введення західних військ на українські території, "викрила розкол і розбіжності" на Заході та "викликала паніку" щодо воєнної ситуації в Україні. Про це пише Politico.

У виданні зазначили, що слова очільника Франції про те, що НАТО, можливо, доведеться надіслати війська в Україну, були сприйняті критикою.

Що про заяву Макрона кажуть на Заході

Журналісти нагадали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заперечив заяву Макрона та прямо заявив, що західні уряди погодилися, що "на українській землі не буде жодних сухопутних військ, жодних солдатів з європейських держав або країн НАТО".

Тим часом його заступник Роберт Хабек наголосив, що Франція повинна зосередитися на збільшенні поставок зброї в Україну.

Офіційні особи у Франції заявили Politico, що коментарі Макрона мали на меті активізувати західні держави та розпалити дискусію щодо того, що потрібно для запобігання перемоги Росії.

"Але якщо зауваження французького лідера мали на меті надіслати рішуче попередження Кремлю, вони зазнали вражаючої невдачі — насправді вони досягли абсолютно протилежного. На превелику радість Кремля, коментарі Макрона викрили розкол і розбіжності на Заході, викликаючи паніку щодо військового стану в Україні", — йдеться у матеріалі.

Макрон допустив можливість введення західних військ в Україну

Нагадаємо, під час саміту в Парижі, який відбувся 26 лютого, президент Франції Емманюель Макрон допустив можливість введення західних військ в Україну. У разі ухвалення такого рішення, ці солдати участі в бойових діях не братимуть.

У відповідь Кремль попередив про неминучість прямого збройного конфлікту між Російською Федерацією та блоком НАТО, якщо військові Альянсу з'являться на території України.

Пізніше президент України Володимир Зеленський сказав, що поки не володіє конкретною інформацією щодо потенційного розміщення західних військ на території України. За його словами, Макрон обговорить із ним цю ідею, коли прибуде з візитом до Києва в середині березня.

29 лютого під час відкриття Олімпійського селища Паризьких ігор у Сен-Дені Емманюель Макрон прокоментував свої нещодавні заяви про можливе відправлення військ НАТО в Україну. Французький лідер назвав кожне слово про Україну "виваженим" та "обдуманим".