Зважено і виміряно: Макрон назвав обдуманими свої слова щодо відправлення військ в Україну

Французький лідер назвав війну в Україні дуже серйозною темою. При цьому будь-які подробиці політик озвучувати не став.

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Президент Франції Емманюель Макрон 29 лютого під час відкриття Олімпійського селища Паризьких ігор у Сен-Дені прокоментував свої нещодавні слова про можливе відправлення військ НАТО в Україну. Про це повідомляє BFMTV.

Французький лідер назвав кожне слово про Україну "виваженим" і "обдуманим".

"Це досить серйозна тема. Кожне слово, яке я говорю з цього приводу, зважене, обдумане і виміряне", — заявив він.

За словами журналістів, Макрон відмовився давати будь-які "геополітичні коментарі" про цю тему. Він заявив, що Олімпійське село — це "не те місце" для таких тем, а спорт повинен допускати єдність і умиротворення.

Нагадаємо, під час саміту в Парижі, який відбувся 26 лютого, президент Франції Емманюель Макрон допустив можливість введення західних військ до України. У разі ухвалення такого рішення, ці солдати участі в бойових діях участі не братимуть.

Пізніше президент України Володимир Зеленський сказав, що поки не володіє конкретною інформацією щодо потенційного розміщення західних військ на території України. За його словами, Макрон обговорить із ним цю ідею, коли прибуде з візитом до Києва в середині березня.