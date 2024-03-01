ЗС РФ масовано атакували Україну ракетами і дронами: подробиці обстрілу (фото)

За даними Повітряних сил, пуски зенітних керованих ракет С-300 здійснювали з окупованого Донбасу та Бєлгородської області. Дрони-камікадзе противник запускав із Приморсько-Ахтарська та Курської області.

Російські окупанти продовжують атакувати мирні міста України за допомогою різного озброєння. Здебільшого вони використовують як ракети, так і ударні дрони. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки об'єктів у небі вдалося перехопити 1 березня.

За інформацією командування, у першу весняну ніч ЗС РФ запустили 5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої частини Донецької області, а також із Бєлгородської області Росії.

Окремо зазначено, що противник запустив по українській території з районів Приморсько-Ахтарська та Курської області 4 безпілотники іранського походження Shahed.

"У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 "шахеди" в межах Харківської та Дніпропетровської областей. Разом — до перемоги!", — йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах розповіли, як окупанти атакували Україну вночі Фото: Повітряні сили ЗСУ

Обстріли України 1 березня: зведення по областях

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі написав, що за добу від артилерійських і мінометних ударів постраждало 15 населених пунктів Харківської області. Наприклад, у місті Вовчанськ після ворожого обстрілу з РСЗВ було пошкоджено приміщення складу і 4 ангари. Інформації стосовно постраждалих не було.

Ближче до вечора росіяни знову атакували місто, внаслідок чого було пошкоджено господарські будівлі на території домоволодіння. Через кілька хвилин обстріл повторився, проте постраждалих не було.

Дніпропетровська область. Очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак написав, що ввечері українським захисникам вдалося приземлити 3 ворожі безпілотники на території регіону.

"Їх збили в Синельниківському та Дніпровському районах. Нікопольщину агресор обстрілював із важкої артилерії. По райцентру та Марганецькій громаді випустив з десяток снарядів. Ніхто не постраждав. На інших територіях області обійшлося без ворожих атак", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 лютого повідомлялося, що ЗС РФ скинули авіабомбу в Запорізькій області та атакували Херсонщину. Російські окупанти почали скидати керовані авіабомби по цивільних у населених пунктах України в тилу, що створює додаткову загрозу для мирного населення.