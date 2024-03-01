"Навчання триває": українські льотчики вже відпрацьовують удари на F-16, — Ігнат

За словами спікера ЗС Юрія Ігната, пілоти ЗСУ вчаться, як обслуговувати літаки F-16 і озброєння цих винищувачів, як його програмувати.

Українські пілоти вже розпочали тренування на винищувачах F-16, освоюючи тактичні маневри, включно з атаками як по повітряних, так і по наземних цілях. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Процес навчання триває. Льотчики відпрацьовують уже тактичні прийоми. Відпрацьовують фактично завдання ударів по повітряних і неземних цілях. Адже важливо навчитися не тільки літати на літаках і контролювати повітряний простір. На них треба воювати", — зазначив спікер.

Ігнат зазначив, що нині активно триває підготовка наземного персоналу. Вони отримують навички обслуговування літаків F-16, освоюють процеси роботи з озброєнням і програмування систем цих винищувачів.

"Ця підготовка потрібна для того, щоб максимально ефективно літак працював в українському небі, знищував повітряні, наземні, ну і надводні цілі", — наголосив представник Повітряних сил.

Також в Україні проводиться робота з підготовки та адаптації інфраструктури на певних аеродромах, щоб забезпечити можливість оперування цими літаками з українських баз.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що країна поставить F-16 в Україну до 2025 року.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до народу 22 лютого підтвердив, що ЗСУ зможуть пересісти на винищувачі F-16 уже незабаром. Він назвав посилення ВПС "фундаментальним завданням".