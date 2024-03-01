Модернізація, а не виробництво: у британській розвідці назвали проблеми російського ОПК

За даними аналітиків, противник за рахунок збільшення чисельності персоналу зміг розширити виробничі лінії. При цьому протягом року потужності можуть досягти свого піку.

Російські окупанти продовжують спроби нарощування своїх виробничих спроможностей, однак у цьому питанні є певні нюанси. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 1 березня.

За даними аналітиків, торік противнику все ж вдалося збільшити обсяги виробництва. Чисельність персоналу зросла до 3,5 мільйонів осіб. Їм збільшили кількість змін, а також було розширено наявні виробничі лінії. До слова, росіяни ще повернули в дію ті виробничі потужності, які довгі роки не працювали.

"Значна частина цього збільшення обсягу виробництва припадає на реконструкцію та модернізацію наявних запасів, а не на нове виробництво. Наприклад, переважна більшість основних бойових танків, вироблених у 2023 році, складалася з відремонтованих машин", — йдеться в повідомленні.

Окрему увагу британські аналітики приділили виробництву артилерійських боєприпасів для ЗС РФ. Воно теж зросло і з великою ймовірністю така тенденція збережеться у 2024 році. Водночас, тут є певний нюанс — за поточний рік виробництво снарядів може досягти свого піку через обмеженість виробничих потужностей.

Виходячи з цього в Міноборони Великої Британії зробили такі висновки:

"Хоча оборонна промисловість не в змозі повністю задовольнити потреби російських операцій проти України, вона майже напевно здатна забезпечити матеріальну перевагу над Україною протягом 2024 року".

У Міноборони Великої Британії назвали головні проблеми російського оборонного виробництва Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 28 лютого повідомлялося, що хакери з'ясували, як у РФ виробляють дрони "Орлан-10". Виявилося, що противник використовує фірми-прокладки, щоб купувати західне обладнання для виробництва військової продукції. Майже всі такі компанії не потрапляють під санкції.

23 лютого з'явилася інформація, що РФ отримала від КНДР 1,5 млн боєприпасів минулого століття, половина яких абсолютно не спрацьовує. За словами заступника начальника української розвідки Вадима Скібіцького, росіянам не вистачає власних потужностей виробництва. Це стосується як снарядів, так і ракет. У результаті Москва змушена звертатися до союзників.