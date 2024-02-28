Активно допомагає Китай: хакери з'ясували, як у РФ виробляють дрони "Орлан-10" (документи)

Хакери з'ясували, що Росія використовує фірми-прокладки, щоб купувати західне обладнання для виробництва військової продукції. Майже всі такі компанії не потрапляють під санкції.

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Росія для виробництва БПЛА "Орлан" купує все більше обладнання через Китай, використовуючи китайську національну валюту — юані. Підрядники розуміють, що займаються закупівлею іноземної продукції в обхід санкцій. Про це повідомляє Informnapalm.

Зазначається, що українські хакери групи "Кібер Опір" змогли знайти нові дані щодо виробництва російських дронів "Орлан-10". Повідомляється, що вельми велику роль в отриманні інформації хакерами зіграв відповідальний за закупівлі для відділу досліджень і розробки "Спеціального Технологічного Центру" Андрій Павлович Флоринський. Отримані від нього дані про діяльність СТЦ передавалися українським спецслужбам та іноземним партнерам з метою посилення санкційного режиму.

Флоринський Андрій Фото: InformNapalm

У матеріалі також ідеться, що РФ купує через Китай швейцарські комплектуючі. Більшість російських "прокладок" навіть не приховують того факту, що вони здійснюють закупівлю продукції в цій країні.

Російські документи Фото: InformNapalm

Російські документи Фото: InformNapalm

Російські документи Фото: InformNapalm

У документах із пошти Флоринського можна побачити велику потребу "СТЦ" у відеокамерах шведської фірми Axis. Вони використовуються не тільки в БПЛА, а й для виробництва системи РБ-333А "Свирель". Ба більше, виробник "Орланів" купує тканини для своїх БПЛА британського виробництва.

Російські документи Фото: InformNapalm

Повідомляється, що з російським виробником військової продукції "СТЦ" співпрацює дуже велика кількість фірм, які можна назвати "прокладками". Майже всі з них не перебувають під санкціями. Такі компанії створюються дуже швидко і користуються саме недосконалістю санкційних механізмів.

Нагадаємо, 18 лютого в РФ розкрили темпи виробництва безпілотників "Орлан". За словами головного конструктора Романа Іванова, до 70% всієї інформації на полі бою окупанти отримують саме з дронів "Орлан-10" і "Орлан-30".