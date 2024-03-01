"Французи не вмиратимуть за Україну: у МЗС Франції назвали головне завдання країни у війні

Заяви Емманюеля Макрона щодо введення західних військ в Україну, як вважає міністр закордонних справ Стефан Сежурне, сприяють "стратегічній двозначності", дозволяють Франції бути "на правильному боці історії".

Росії потрібно не дати перемогти у війні проти України, але французькі громадяни не повинні помирати на лінії фронту. Про це заявив міністр закордонних справ Стефан Сежурне заявив в інтерв’ю телеканалу France Inter у п’ятницю.

Він прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо гіпотези про введення західних військ в Україну. Такі заяви, на його думку, сприяють "стратегічній двозначності", але дозволяють Франції бути "на правильному боці історії". Стефан Сежурне стверджує, що Париж не надсилатиме "жодних бойових військ".

"Французи не помруть за Україну", – наголошує він.

Керівник відомства заявив, що встановлені Францією певні завдння, а саме — "перемогти Росію, не ведучи війни з РФ", "не дати Москві перемогти, не ведучи війни". З його слів, така позиція нічого не виключає, але дозволяє надіслати дуже чітке повідомлення Росії, що французи не відмовляться від боротьби на боці українців.

Війська НАТО в Україні – заява Макрона

Під час саміту в Парижі, який відбувся 26 лютого, президент Франції Емманюель Макрон допустив можливість введення західних військ в Україну. У разі ухвалення такого рішення, ці солдати участі в бойових діях не братимуть.

У відповідь Кремль попередив про неминучість прямого збройного конфлікту між Російською Федерацією та блоком НАТО, якщо військові Альянсу з'являться на території України.

Пізніше президент України Володимир Зеленський сказав, що поки не володіє конкретною інформацією щодо потенційного розміщення західних військ на території України. За його словами, Макрон обговорить із ним цю ідею, коли прибуде з візитом до Києва в середині березня.

Нагадаємо, 16 лютого Україна та Франція підписали угоду про гарантії безпеки. Відомо, що в підписаній між державами угоді закріплено конкретні терміни підтримки, яка триватиме протягом 10 років дії договору.