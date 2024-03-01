Росія хоче "виторгувати оперативну паузу": Подоляк про "мирні пропозиції РФ" навесні 2022

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, жодних реальних можливостей домовитися з країною-агресором не було. Москва не змінювала умови капітуляції України.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував можливість досягнення домовленостей з Кремлем навесні 2022 року. Він навів ряд аргументів, чому варіантів щодо "мирної угоди" не було. Про це Подоляк написав у своєму Telegram-каналі 1 березня.

"Ще раз про "мирні пропозиції РФ навесні 2022-го"Пропоную все-таки користуватися логікою (іронія) та повторно оцінити відомі (незмінні) факти", — зазначив він.

Росія "ультимативно" вимагала віддати їй окуповані території

За словами Подоляка, Російська Федерація "масштабно заходить в іншу країну й масово вбиває громадян цієї країни". Основною метою росіян є — захоплення території, переформатування держави, пряма та опосередкована окупація.

Окрім того, радник голови Офісу президента підкреслив, що на першому й наступних етапах переговорів (Білорусь/Туреччина) Росія ультимативно вимагала віддати їй уже окуповані території та юридично від них відмовитися.

"Відмовитися від своєї суб'єктності (невступ до альянсів, відмова від культурної та інформаційної ідентичності), відмова від власної армії. Ці умови були незмінними. Де тут можна прочитати пропозицію "миру", а не безумовної капітуляції?", — йдеться у повідомленні.

Розкрилися масові факти "геноцидних практик" РФ

Також Подоляк зауважив, що після тактичних "поразок у північних областях України та втечі з Київщини" розкрилися масові факти "геноцидних практик" РФ та справжні наміри країни-агресора в Україні. А це, за його словами, остаточно унеможливило будь-які контакти з Росією.

Москва хоче "виторгувати оперативну паузу"

"Висновок простий. Жодних реальних можливостей домовитися не було. Умови капітуляції РФ не змінювала. Україна категорично ніколи цих умов не приймала", — наголошує він.

Як додає Подоляк, нині Росія знову хоче знищити Україну, але шукає можливості "виторгувати собі оперативну паузу", аби закінчити мілітаризацію, розширити мобілізацію й на наступному етапі масштабувати бойові дії.

"Питання: навіщо періодично повертатися до неіснуючої теми й намагатися видати відомі капітулятивні вимоги РФ за щось нове, що абсолютно точно не могло привести до "миру"? Чому потрібно продовжувати не розуміти, що таке масштабне вторгнення РФ мало закінчитися лише капітуляцією України на кровожерливих умовах РФ, а не привести до "миру", — пише він.

Нагадаємо, 29 лютого в американському Інституті вивчення війни повідомили, що президент Росії Володимир Путін хотів привернути до себе увагу Заходу, тому під час послання до Федеральних зборів використовував ядерну риторику.