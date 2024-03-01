У НАТО вважають, що Путін блефує щодо ядерної зброї, — ЗМІ

Наразі у Північноатлантичному альянсі не бачать безпосередньої загрози застосування Росією ядерної зброї, але ці заяви самі по собі є доволі небезпечними. У Кремлі усвідомлюють наслідки такого кроку, вважає заступник генсека НАТО.

Ядерні погрози президента Російської Федерації Володимира Путіна наразі є лише "психологічним залякуванням", а не реальним планом. Таку думку висловив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в інтерв'ю іспанському виданню "El País".

"Ми спостерігаємо ядерні погрози з боку російських лідерів принаймні з початку війни два роки тому. Це велика безвідповідальність для такої ядерної наддержави, як Росія, яка має діяти помірковано", – сказав він.

Джоане схарактеризував брязкання Путіним ядерною зброєю як "дискурс, який заглиблюється в логіку психологічного залякування, а не реальних намірів".

За словами Джоане, у НАТО поки не бачать безпосередньої загрози застосування Росією ядерної зброї – швидше це психологічне залякування з боку РФ, ніж реальні наміри.

"Але ці заяви самі по собі дуже небезпечні, оскільки підривають довіру. Росія усвідомлює наслідки такого кроку", — наголосив заступник генсека Альянсу.

Що сказав Путін про ядерну зброю

Нагадаємо, 29 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін пригрозив НАТО ядерним ударом у відповідь на введення військ в Україну. Путін заявив, що західні країни мають розуміти, що в Росії теж є зброя, яка може уражати цілі на їхній території.

"Вони повинні врешті усвідомити, що у нас теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території. Все, що придумує Захід, створює реальну загрозу конфлікту із застосуванням ядерної зброї, а отже, знищення цивілізації", — сказав Путін під час щорічного послання до російського парламенту.

У відповідь на заяву російського президента речник Державного департаменту США Метью Міллер зазначив, що наразі Штати не бачать загрози застосування Москвою ядерної зброї, але продовжуватимуть пильно стежити за цим.

Міністр оборони США Ллойд Остін не виключив, що у випадку поразки України в повномасштабній війні проти Росії, Альянсу доведеться воювати з Росією. За його словами, якщо Україна програє, то Росія "не зупиниться" й атакує сусідні країни, насамперед країни Балтії.