Мобілізація за кордоном: у Раді розповіли чи будуть вручати повістки

Військовозобов'язані чоловіки, які нині перебувають за кордоном повістки не отримуватимуть, але вони зможуть скористатись електронним кабінетом і дистанційно оновити персональні дані.

Новий законопроєкт про мобілізацію №10449 не передбачає механізм вручення чи надсилання повісток чоловікам, які перебувають за кордоном. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" і член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Механізму, як це робити, на даний момент немає. Крім того, у комітеті ми попередньо відхилили норму про те, щоб заборонити для них надання консульських послуг, якщо в них немає військово-облікових документів", — сказав він.

Однак такі чоловіки мають можливість або телефоном, або через електронний кабінет отримати відповідний військово-обліковий документ або уточнити свої дані.

"Ми залишили можливість, передусім особам, що проживають за межами України, скористатися електронним кабінетом для дистанційного оновлення даних без в'їзду на територію України, оскільки потім виникне проблема з можливістю їх виїзду", — пояснив Веніславський.

Йдеться про студентів, які навчаються за кордоном, а також про чоловіків, які ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну переїхали жити за кордон і там зараз перебувають.

Розгляд правок до закону про мобілізацію

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки продовжує розглядати запропонований Кабінетом міністрів України законопроєкт про мобілізацію. Уже наступного тижня почнеться детальне обговорення кожної правки.

Народні депутати внесли до документа понад 4 тисячі поправок. Їх розділити на 16 блоків, кожен з яких стосується окремої тематики законопроєкту.

У понеділок, 4 березня, секретаріат оборонного комітету підготує порівняльну таблицю цього законопроєкту, після чого у комітеті уже по статтях обговорюватимуть всі нюанси. У Раді розраховують проголосувати закон про мобілізацію до кінця березня.