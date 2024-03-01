У Росії оголосили про новий пуск ядерної ракети "Ярс" (відео)

Відомо, що це вже другий пуск стратегічних ядерних боєголовок за 4 місяці. Цього разу Міноборони РФ стверджує — метою є підтвердження тактико-технічних і льотних характеристик сучасного ракетного комплексу.

У Міноборони РФ заявили, що вони провели навчально-бойовий запуск мобільної міжконтинентальної балістичної ракети ПГРК "Ярс" із твердопаливним двигуном, обладнаної головною частиною, що розділяється. Про це повідомили в Telegram-каналі відомства.

У РФ оголосили, що пуск провели на державному космодромі Плесецьк розрахунком Йошкар-Олинського ракетного з'єднання.

Повідомляється, що навчальні бойові блоки були доставлені в зазначений район на полігоні Кура на півострові Камчатка.

За заявою Міністерства оборони Російської Федерації, основною метою пуску було підтвердження тактико-технічних і льотних характеристик сучасного ракетного комплексу.

"Під час підготовки до цього заходу Ракетні війська стратегічного призначення відпрацювали порядок передислокації у віддалений район стартової батареї ПГРК "Ярс" з підготовкою і проведенням пуску. Усі поставлені завдання виконані в повному обсязі", — стверджують росіяни.

Що відомо про попередні випробування ракет "Ярс"

Нагадаємо, що восени 2023 року в Росії вже проходили ядерні випробування ракет "Ярс" і "Булава". РФ провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", яка становить основу наземного компонента стратегічних ядерних сил країни-агресора. За даними ГУР, ракету запускали з космодрому "Плесецьк" в Архангельській області. Носій ядерної зброї був запущений 33 ракетною армією і мав вразити ціль на полігоні "Кура" на Камчатці. Однак навчання пішли не за планом — "Ярс" збилася з курсу.